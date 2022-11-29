مجلس الشورى السعودي يوافق على مذكرة تفاهم بين السعودية والمجر بخصوص الضرائب والجمارك

خلال انعقاده اليوم في الجلسة الثالثة عشر من للسنة الثالثة من الدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إدارة أموال الضرائب بين هيئة الزكاة والضرائب ومصلحة الجمارك السعودية في المملكة العربية السعودية وبين الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في جمهورية المجر.

يأتي ذلك ضمن الاتفاقيات الموقعة في مدينة (بودابست) في التاسع من شهر صفر لعام 1444هـ، الموافق الخامس من سبتمبر لعام 2022م، وذلك بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، والتي بناء عليه وبموافقة أعضاء المجلس تقرر الموافقة على هذه المذكرة.

وضمن ذلك الجلسة، أصدر المجلس خلال جلسته اليوم قراره بالموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عقب أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.