مجلة عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية واحدث العروض والتخفيضات الجديدة

تحت شعار “في حب ممتلكتنا زدناكم من الخير خيرين الحبة الثانية 0.91 هلله” تقدم مجلة عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية احدث العروض والتخفيضات الجديدة تضمنت الصفحة الأولي للمجلة تخفيضات علي (عصير المراعي، المكرونة الإيطالي، والدجاج، زيت نباتي دوار الشمس، مياه بنده)، أما الصفحة الثانية من مجلة بنده تضمنت عروض علي (برجر الدجاج أمريكانا، حليب مركز السعودية، حليب مركز الخير، وشكلاته بجوز الهند، فول سوداني)، وكذلك كل صفحة من صفحات المجلة تتضمن مجموعة من العروض، ولكن السائد في هذا التوقيت هي زيادة نسب العروض والخصومات والتي ستلاحظها من خلال صور عروض مجلة بنده.

مجلة عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية

يمكنكم التعرف بسهوله علي جميع عروض بنده اليومية والأسبوعية من خلال تحميل تطبيق بنده من جوجل بلاي لأجهزة الاندرويد أو من خلال ابل ستور لأجهزة الايفون، ومن ثم يمكنك الاطلاع علي جميع التخفيضات بكل سهولة ويسر، كما يمكنكم من خلال رابط موقع بنده التعرف أيضا علي أحدث عروض بنده، واليكم اجدد صور عروض وتخفيضات بنده اليوم.

عروض هايبر بنده علي الجوالات والشاشات

مازال يقدم هايبر بنده الكثير من العروض والتخفيضات من أهمها عروض اليوم الوطني 91 والتي مازالت مستمرة، فيما تجد عروض الجوالات جزء منها كالتالي:

جوال A32 سامسونج بسعر 1099 ريال سعودي فقط.

خصم علي جوال lenovo k13 note بسعر 591 ريال فقط قبل أن يكون بسعر 799 ريال سعودي.

تخفيض سعر موبايل لينوفو k13 من 449 ريال إلى 349 ريال سعودي.

من 449 ريال إلى 349 ريال سعودي. سعر فيفو هاتف y12s بقيمة 499 ريال سعودي.

تخفيض سعر جوال Vivo y20 من 669 ريال إلي 599 ريال سعودي.

خصم على جوال فيفو y 51 4g من 999 ريال إلي 929 ريال سعودي.

سعر جوال فيفو y72 5g بقيمة 1299 ريال سعودي.

خصم على سعر جوال نوكيا 6300 + 4 جيجا من 223 ريال إلي 185 ريال سعودي.

تخفيض سعر شاشة التلفزيون ماركة “امبيكس” حجم 40 بوصة من 1099 ريال إلي 999 ريال سعودي.

خصم على شاشة تلفزيون حجم 42 بوصة ماركة سكاي وورث من 1599 ريال إلي 1399 ريال سعودي.

تخفيض سعر شاشة تلفزيون TCL tv حجم 70 بوصة من 4099 ريال إلي 3899 ريال سعودي.

خصم على سعر apple ipad 2020 من 1899 ريال إلي 1699 ريال سعودي.

كما نذكركم برابط بتخفيضات وعروض بن داود الأسبوعية، كما نوضح إليكم رابط تخفيضات العثيم.

وصلنا لنهاية توضيح صور مجلة عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية واحدث العروض والتخفيضات الجديدة.