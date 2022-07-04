مجدداً..طريقة التسجيل في حساب المواطن كمستفيد جديد ودعم إضافي على الدفعة الحالية

بعد توقف دام فترة طويلة ها يعلن حساب المواطن بشرى سارة للمواطنين السعوديين بأمر الملك سلمان – حفظه الله عن فتح تسجيل جديد حساب المواطن للاستفادة من الدعم المقدم من الدولة وفق الضوابط والمعايير المحددة من قبل البرنامج، ليس هذا فقط بل بكرم الملك الذي أعطى دعم مالي إضافي مباشر مخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، فيما خصص مبلغ قدره 8 مليارات ريال سعودي لبرنامج حساب المواطن أما عن الأمر الكريم بمبلغ 20 مليار ريال بهدف مواجهة موجة غلاء الأسعار “عالميا”، جاء هذا الأمر لتيسير المعيشة وإيصال الدعم إلى مستحقيه من أجل رفع مستوى المعيشة للمواطن محدود الدخل ممن يستوفي الشروط.

شروط التسجيل في حساب المواطن

منذ فترة وقد أجرى برنامج حساب المواطن تعديلات تخص الفرد المستقل وإثبات ذلك أثناء تقديم الطلب، بالإضافة إلى المعايير التالية:-

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، على أن يستثنى من ذلك الشرط ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة حاملي بطاقات التنقل.

كما يتطلب إقامة المستفيد في المملكة العربية السعودية بصورة دائمة بمعنى ألا يكون خارجها لمدة أكثر من 90 يوماً خلال السنة الأخيرة.

ينبغي أن يتسم المتقدم بحسن الخلق والسير والسلوك أي لا يتم قبول طلب مواطن قد تواجد في دار الإيواء أو السجون من قبل.

توفر معايير الدخل وعدد أفراد العائلة وأعمار التابعين إذا كانوا أكبر أو أقل من 18 عام.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1444

قم بإنشاء حساب شخصي جديد عبر رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية. ادخل رقم الهوية والجوال والبيانات المطلوبة. سوف يتم إرسال رسالة تحقق على رقم هاتفك سيتم تزويد بكلمة مرور مؤقتة. أعد تسجيل الدخول عبر البوابة وقم بتغيير كلمة المرور. أكمل بيانات الشخصية التي تشمل العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين والراتب الشهري والسكن. رفع المستندات المطلوبة. راجع البيانات جيداً ثم الموافقة بالإقرار أن المعلومات صحيحة. ثم تقديم الطلب.

موعد إيداع الدفعة 56 شهر يوليو 2022

تزامناً مع عيد الأضحى المبارك أعلن حساب المواطن عن صرف الدعم وإيداع الدفعة ال56 في حسابات المستفيدين يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 يوليو شاملاً مبلغ الدعم + الدعم الإضافي حسب الأمر الملكي…وكل عام وأنتم بخير.