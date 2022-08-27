متى ينزل الضمان بعد قبول الطلب للمؤهلين؟.. الموارد توضح وتُبين حالات إيقاف الدعم فأحذرها!

مواطنين كثيرين قاموا بالتقديم على برنامج الضمان للحصول على راتب بشكل شهري، يعينهم على هذا الغلاء ويساعدهم في عيش حياة كريمة، ولاسيما بعد أن نزل الضمان المطور الذي أصبح شاملاً لفئات متعددة، وبالتالي من أهم الأسئلة المنتشرة على الساحة خلال هذه الفترة، هو متى ينزل الضمان بعد قبول الطلب هذا ما سيتم توضيحه من خلال ما قالنا.

متى ينزل الضمان بعد قبول الطلب؟

أولاً تصل رسالة نصية للشخص بأنه قد تم قبول جميع البيانات المقدمة، وبعد أن تصل إليه رسالة القبول فإن الدعم ينزل له بعد مرور أسبوع من هذه الرسالة، إذ أن المبلغ سيتم تحويله بشكل أوتوماتيكي لحساب الشخص المتقدم، ومن بعدها يتلقى رسالة أخرى بأن عملية التحويل قد تمت.

التسجيل بالضمان المطور

لقد تم توضيح طريقة التسجيل بالضمان للراغبين في القيام بذلك، وهو للمتوفر بهم جميع الشروط، وإليكم خطوات التسجيل بالضمان المطور وهي كالآتي:

أولاً تدخل لمنصة الضمان.

تضغط على خانة تسجيل جديد المتواجدة بواجهة الحساب.

تقوم بكتابة رقم الهوية بالمكان المخصص له.

عليك بإدخال تاريخ الميلاد المعتمد بالتقويم.

تكتب رقم الجوال وتدخل كلمة السر وتؤكدها.

توافق بعد ذلك على الإقرار وتضغط على خانة التسجيل.

تنتظر إلى أن يصل لك رمز التحقق برسالة قصيرة.

تكتب الرمز وتضغط على خانة التوثيق.

ترجع لواجهة المنصة الخاصة بالضمان.

عليك بكتابة رقم الهوية ثم من بعد ذلك تدخل كلمة السر.

تضغط على خانة تسجيل دخول.

تستكمل جميع بيانات الملف بالإضافة لبيانات المنزل.

تنقر بعد ذلك على البرامج المتواجدة بالشريط العلوي.

تضغط على التقديم.

تتبع التعليمات إلى أن تنتهي من التقديم للطلب.

متى يوقف الصرف للضمان المطور

يتم الوقف لصرف الضمان المطور لبعض الحالات، وإليكم هذه الحالات وهي كالآتي: