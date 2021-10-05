متي موعد معرض الصقور والصيد 1443 بالسعودية

يعشق الكثيرين صيد الصقور بالمملكة العربية السعودية والخليج العربي، لذا تم تجهيز معرض الصقور والصيد في الرياض لمحبي مشاهدة الصقور والتدريب على تربيتهم، لذا يقام هذا المعرض سنوياً بالرياض، وأيضا يهتم المعرض بالتدريب على الصيد ومعرفة أدوات الصيد جيداً، لذا يبحث الكثيرين عن موعد فتح معرض الصقور والصيد بالسعودية تابعونا,

ما هو معرض الصيد والصقور بالرياض

أهتمت المملكة بتجهيز معرض سنوي يسمي معرض الصقور والصيد نظراً لاهتمام المملكة العربية السعودية بتربية الصقور، والجدير بالذكر بدأ تجهيز المعرض عام 2018 تحت إشراف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأيضا وزير الداخلية ومنذ هذا الوقت حتي الآن أصبح معرض الصقور من أهم المعارض التي ينتظرها الكثيرين من المواطنين بالمملكة، كما يهدف المعرض بتدريب المواطنين على صيد الصقور، نظرا لأنه يضم المعرض مجموعة ضخمة من ذوي الخبرة في التعامل مع الصقور.

متي يفتح معرض الصقور والصيد بالرياض

تم الإعلان عن موعد فتح معرض الصقور وهو في بداية شهر أكتوبر ويستمر حتي شهر نوفمبر الموافق يوم 15 كما يضمن المعرض العديد من الفعاليات مثل التالي:

عروض أسلحة الصيد الحديثة والقديمة.

عروض جميع المستلزمات الرئيسية لتربية الصقور.

يقدم مسابقة خاصة بالمزاين والملواح يوم 28 نوفمبر حتي 16 ديسمبر 2021.

ماهي أهداف معرض الصقور والصد

يهدف هذا المعرض إلي تدريب الشباب على الصيد.

تنمية الخبرة في التعامل مع الصقور.

التعرف على أدوات الأسلحة جيداً.

الحفاظ على الثقافة العربية لجميع المواطنين من خلال مشاهدة الفعاليات المرتبطة بصيد الصقور.

أقرأ أيضا:-