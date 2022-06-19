متى يوم الأب العالمي في السعودية 2022

كان من المعتاد على الكثير من المواطنين الاحتفال بكثير من المناسبات المتنوعة المميزة ومنها يوم الأم الذي يُعد من أهم المناسبات السنوية، ولم يقتصر هذا الاحتفال على الأم فقط بل أصبح الاحتفال بالأب، وجعلوا له يوم يحتفل به جميع الناس في الوطن العربي وفي العالم، والذي أقترح بتخصيص يوم للأب للاحتفال به هو سونورا لويس سمارت في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل تقديرهم على المجهود الذي بذلوه من أجلنا فلابد من تكريمهم واحترامهم وطاعتهم، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم ما هو تاريخ يوم الأب العالمي ٢٠٢٢ في السعودية، وما مناسبة عيد الأب.

تاريخ يوم الأب العالمي في السعودية ٢٠٢٢

يخصص هذا اليوم للاحتفال وتكريم الآباء، ولأن الأب هو المسؤول عن رعاية الأسرة وهو الذي يضحي من أجل أسرته فلابد من تكريمه، ويعد يوم الأب العالمي هو واحداً من أهم المناسبات الاجتماعية في الدول العربية وفي الدول الغربية، ويُشار بأن السعودية تحتفل بهذا اليوم في العشرين من شهر يونيو عام ٢٠٢٢ ميلادياً، ويصادف هذا اليوم في التاريخ الهجري يوم العاشر من شهر ذي القعدة ١٤٤٣.

كام باقي على يوم الأب ٢٠٢٢

الاحتفال بيوم الأب أصبح من المناسبات المميزة الذي ينتظرها جميع الأبناء وذلك من أجل التجهيز والإعداد للاحتفال بهذه المناسبة، فقد تم تحديد يوم الأب العالمي وهو يوم عشرين من شهر حزيران/ يونيو لعام ٢٠٢٢.

فضل الأب على الأبناء

• الأب هو القدوة الأولى للأبناء، فيتعلمون منه السلوكيات المختلفة، وهو مصدر القوة لهم فيقومهم على الأخطاء ويمدحهم على التصرفات الصحيحة والنافعة، فهو أيضا مصدر الحنان والعطف.

• يعمل الاب طوال اليوم ويشقى من أجل الأسرة والأولاد، وذلك من أجل متطلباتهم وسد احتياجاتهم.

• الأب هو دائما مصدر الأمن والأمان والحماية للأبناء داخل البيت وخارجه، فيعمل طوال حياته على راحة الأبناء وحل مشكلاتهم وتوفير لهم الأمن والأمان.

• وجود الأب في الأسرة يُعد واحدة من نعم الله الكثيرة التي لا تعد ولا تُحصى، فقد أنعم علينا الله بنعمة وجود الأب الذي يعتبر سنداً ومسؤولاً وحامياً لنا، لذلك فقد تحدثنا في هذا المقال عن اليوم الذي نحتفل به، وذلك تقديراً لما يقدمه لنا من عطايا لا تُعد ولا تُحصى.