متى ينزل معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2022 للمستفيدين

متى ينزل معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو؟ يبحث الكثيرين عن اجابة لهذا السؤال وخاصة لاصحاب برنامج الضمان الاجتماعي على مختلف المنصات، وقد تقرر ظهور أسماء الأشخاص المستحقين بعد ما انطبقت شروط برنامج الضمان عليهم، وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية بيان بـ موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد وهذا ما سوف نذكره في الفقرات التالية فتابعونا.

متى ينزل معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2022

أصدرت وزارة الموارد البشرية معلومات عن موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر، والذي يفيد بوجوب صرف راتب الضمان لشهر 5/2022 في الفترة من 21/5/2022 إلى 25/5/2022 ، وذلك للأفراد المنطبق عليهم كافة الشروط التي أقرتها وحددتها الوزارة من خلال برنامج التضامن والذي يستفيد منه الملايين.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

سوف يتم الاعلان عن اسماء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي المطور قبل ميعاد صرف المعاش، ولذلك يجب معرفة مدى اهليتك لقبول المعاش، من خلال الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على لينك موقع الدعم والحماية.

اختر الضمان الاجتماعي المطور للدخول على صفحته.

قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انقر زر المدفوعات.

عندما تلاحظ وجود مبلغ من النقود في رصيد مدفوعاتك فهذا يعني أنك شخص مؤهل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على الأفراد المتقدمين لمعاش الضمان حتى يكون لديهم الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور، ومن تلك الشروط الواجب توافرها:

أن تكون جنسية المتقدم جنسية سعودية.

أن لا يكون المتقدم صاحب أملاك.

يتوجب على المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ليس لديه تسجيل في السجل التجاري.

أن يكون الدخل العام للأسرة أقل من 1100 ريال سعودي.

ختاما قدمنا من خلال موضوع اليوم الاجابة على السؤال متى ينزل معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو؟ وكيفية معرفة مدى أهليتك للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور.