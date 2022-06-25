متى ينزل دعم المواشي 1443 وحالات ايقافه وفقًا لتحديد وزارة البيئة والمياه السعودية

وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية توفر العديد من برامج الدعم الخاصة بصغار المزراعين لتطوير المجال الزراعي، فأعلنت عن صرف دعم كل شهر لكافة مُربي المواشي، ولكن بشروط مُعينة تم تحديدها من قبل الوزارة، بالإضافة إلى المتطلبات الآخرى التي تحتاج إليها، لذا سوف نوضح لكم متى ينزل دعم المواشي والمزيد من التفاصيل.

متى ينزل دعم المواشي

وزارة البيئة والمياه والزراعة أوضحت الموعد المُقرر الخاص بصرف دعم المواشي فيكون ما بين اليوم الأول من الشهر الميلادي وحتى اليوم العاشر، ولكن لابد من توافر الشروط المُحددة من قبل الوزارة والتي جاءت على النحو التالي:

ضرورة أن يكون الشخص سعودي الجنسية أو حامل لبطاقة تنقل.

أن يكون من ضمن صغار مربي المواشي.

ألا يكون عاملاً سوا في القطاع العام أو الخاص.

ألا يكون موقوفًا أو مقيم في أحد مراكز الأيوء.

ضرورة ألا يقل عُمره عن 21 عام وأن يكون مالك لبطاقة صحية.

ينبغي امتلاكه حساب بنكي نشط وأن يكون ملتزم بكافة الشروط الصحية.

استعلام عن دعم مربي المواشي 1443

لكي تتمكن من الاستعلام عن عن الدعم لابد من اتباع الآتي:

الذهاب مباشرة إلى رابط وزارة الزراعة.

أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أضغط على تسجيل الدخول ثم أنقر على بوابة أنعام.

اطلع على جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق.

حالات ايقاف دعم مربي المواشي

هناك بعض الحالات التي يتم ايقاف صرف الدعم للمستفيدين وهي: