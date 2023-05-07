وزارة الموارد تكشف متى ينزل حساب المواطن دفعة مايو 2023 ورابط الاستعلام عن الراتب

أيام قليلة بل وساعات تفصلنا عن بدء عمليات ايداع دفعة حساب المواطن الجديدة إلى المستفيدين في المملكة العربية السعودية، حيث نتابع معكم متى ينزل حساب المواطن الدفعة رقم 66 المخصصة لشهر مايو 2023 أو شوال 1444 هـ، حيث نتعرف معكم على آخر اخبار الدعم كما وننشر لكم في الاسفل رابط الاستعلام عن الراتب، فتابع للتفاصيل.

متى ينزل حساب المواطن

وكما نعلم فإن دفعة حساب المواطن لها موعد محدد وثابت في كل شهر ميلادي من وزارة الموارد البشرية، حيث انه تعود الجميع ان صرف الرواتب إلى المستفيدين يكون في اليوم العاشر الميلادي من كل شهر، ولكن قد يتغير هذا الموعد من شهر إلى آخر، وهذا ما يرغب ان يتأكد منه المستفيدين بكل شهر.

وبالنسبة إلى الشهر الحالي، فقد تم التأكيد بشكل قاطع بخصوص الأسئلة التي جاءت من الكثير من المواطنين على مواقع التواصل على موعد صرف دفعة الشهر مايو 2023، وهي كما يلي:

يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023.

أي بالهجري 20 شوال 1444 هـ.

وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين منذ حوالي شهرا عن تمديد صرف الدعم الإضافي في حساب المواطن لمدة اربعة اشهر، وهذا ما يعني ان شهر مايو وشهر يونيو ويوليو واغسطس سوف يشملهم هذا الدعم، وبعدها يمكن ان يعاد تمديده مرة أخرى او يتم ايقافه.

الساعة كم ينزل حساب المواطن

ومن أهم الاسئلة ايضا التي تنتشر في يوم الايداع، وهي متى الساعة التي سوف ينزل بها، والآلية تكون كما يلي كما تعودنا في الأشهر الماضية:

يبدأ البرنامج في إرسال رسائل التأكيد إلى الآلاف من المستفيدين بشكل تدريجي خلال 24 ساعة.

وذلك ما يكون بدءا من الساعة 12 مساءا.

بعد ان تصل الرسالة لك تنتظر رسالة الإيداع من البنك الخاص بك سواؤ كان الراجحي أو الرياض او غيره بقليل.

ويمكنك بعد نزول دفعة برنامح حساب المناطن بالبنك التوجه وسحبها.

رابط الاستعلام عن الراتب

ويتم الكشف عن قيمة رواتب الدفعة الجديدة التي قد تتغير من شهر إلى آخر وهذا حسب العديد من العوامل والتي منها الدخل الاجمالي للمستفيدين والممتلكات وما إلى ذلك، ويتم الكشف عنها في الاغلب قبل يوم أو يومين من يوم الصرف، فتابع للاستعلام:

بإمكانكم التسجيل في برنامج حساب المواطن وذلك عبر الرابط: https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/K7ZsmoMP3O — حساب المواطن (@citizenaccount) May 3, 2023