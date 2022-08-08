متى ينزل حساب المواطن الدفعة 57 لشهر أغسطس وخطوات الإفصاح عن الدخل عبر منصة “eservices.ca.gov.sa”

بعد صدور نتائج الأهلية للدفعة 57 لشهر أغسطس 2022 يتساءل المستفيدون “متى ينزل حساب المواطن”، حيث يتم دفع مستحقات الدفعة لكل شهر بعد دراسة الأهلية، وصدور نتائج الاستحقاق، ويتم منح فرصة للمستفيدين من البرنامج لرفع شكاوى عن نتائج الأهلية، ويتم ذلك من خلال رفع المستندات التي تثبت أحقية الاستفادة من الدخل وفق المعايير المعمول بها في البرنامج.

سنتعرف معكم في هذا المقال على موعد نزول الدعم الشهري دفعة 57، وخطوات الإفصاح عن الدخل عبر بوابة حساب المواطن، وما هي أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها، وما الذي يترتب عن عدم الإفصاح عن البيانات، في برنامج الدعم الاجتماعي.

متى ينزل حساب المواطن دفعة أغسطس

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الصفحة الرسمية “تويتر” لحساب المواطن يوم 04 أغسطس عن هذا السؤال، وأنه متبقي على إيداع الدفعة القادمة 06 أيام، مصادفا بذلك يوم 10 من أغسطس 2022 م.

خطوات الإفصاح عن الدخل

للإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن الجديد، نقوم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن عبر رابط المنصة.

نقوم بالضغط على اختيار تفاصيل الطلب.

نقوم باختيار الحالة الوظيفية للمستفيد.

ثم نقوم بتحديد نوع الدخل.

وبعدها مصدر الدخل.

نقوم بكتابة المبلغ الشهري للدخل.

ثم نقوم بالضغط على إضافة.

وفي الأخير نقوم بالحفظ.

أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها

وضع برنامج حساب المواطن قائمة بأنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها، حيث يتم احتساب مبلغ الاستحقاق على أساس الدخل الإجمالي للأسرة، وفق حاسبة البرنامج، وفيما يلي قائمة بأنواع الدخل الواجب الإفصاح عنها:

الراتب الوظيفي “في المؤسسات الحكومية أو الخاصة”. النشاط التجاري. مصادر دخل أخرى.

وأضاف حساب المواطن أن المقصود بـ “مصادر دخل أخرى”: أي مصدر، كبرامج الدعم الحكومية (حافز، ساند، مكافئة الأئمة)، وكذلك الدخل الناتج عن:

الاستثمارات المالية. عوائد الأصول العقارية. عوائد الأعمال الحرة.

متى يجب تحديث البيانات الشخصية

يتم تحديث البيانات الشخصية للمستفيد من برنامج حساب المواطن خلال 15 يوما من حدوث التغيير، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، حيث لا يلزم على المستفيدين اتخاذ أي إجراء في حال عدم وجود تغيير في بياناتهم، أو بيانات التابعين.

الإفصاح عن البيانات في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن على أهمية الإفصاح عن البيانات عبر المنصة الإلكترونية، ورتب على ذلك عقوبة تطبيق المادة عشرين، والتي تقضي بـ:

إيقاف الدعم للمستفيد لمدة سنتين.

استرداد المبالغ المحصل عليها من البرنامج.

حالات الدفعة في حساب المواطن