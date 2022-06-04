متى ينزل تعويض ازالة المناطق العشوائية 1444 أمانة جدة تُوضح

المملكة العربية السعودية تسعى لتطوير جميع المناطق العشوائية لتوفير حياة كريمة لجميع مواطنيها وتوفير الخدمات الأساسية، مما دفعها للقيام بعمل خطة تنفيذية لإزالة جميع المناطق التي تفتقر للخدمات وبدأت بالفعل أعمال الإزالة، فبدأ الكثيرين من الأشخاص في البحث حول متى ينزل تعويض ازالة المناطق العشوائية رغبةً في التعرف على الموعد المُقرر لصرف تعويضات الهدد عن الأماكن العشوائية المُزالة من قبل لجنة العشوائيات.

متى ينزل تعويض ازالة المناطق العشوائية

حتى الآن لم تُصرح الأمانة العامة عن موعد مُحدد لصرف تعويضات عن الهدد في جدة، ولكن تم فتح استقبال طلبات التعويضات من قبل مالكي العقارات المُزالة في السعودية، كما أوضحت الأوراق والمستندات المطلوبة والشروط اللازم توافرها في كافة الأشخاص الراغبين في الحصول على التعويضات.

الأحياء التي عليها ازاله في جدة

إن أمانة جدة قامت بإشعار جميع المناطق التي سيتم إزالتها بجدة، والهدف من ذلك المشروع هو التطوير للبنية التحتية والقيام بإعادة التشكيل لمحافظة جدة بالشكل الذي يليق مع السعودية، وإليكم التي سيتم إزالتها بجدة وهي كالآتي:

حي العزيزية.

حي أم سلم.

حي بني مالك.

حي الجامعة.

الكيلو 14 شمالي.

حي المشرفة.

حي قويزة.

حي الروابي.

حي الورود.

حي المنتزهات.

حي الربوة.

أهداف إزالة العشوائيات بجدة

حكومة المملكة تسعى لإزالة العشوائيات بجدة لإعادة توزيعها بالشكل المنظم الحضاري الذي يتوافق مع خطة المملكة التطويرية 2030، وإليكم أهداف إزالة العشوائيات وهي كالآتي: