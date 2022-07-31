الساعة كم ينزل الضمان اليوم في بنك الراجحي والرياض والأهلي والإنماء؟.. الموارد البشرية تُجيب

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيداع رواتب الضمان الاجتماعي مساء اليوم على أن تستمر عملية صرف الرواتب على مدار اليوم حتى يتمكن المستفيدون من الحصول على رواتبهم كما تساءل العديد من المستفيدين ممن لديهم حسابات في بنك الرياض متى ينزل الضمان في بنك الرياض دفعة شهر محرم الموافق لشهر أغسطس 2022 نوافيكم بكافة التفاصيل في السطور القليلة القادمة فتابعوا معنا.

الساعة كم ينزل الضمان اليوم في البنوك؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إيداع الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي القديم، والضمان المطور لشهر محرم 1444ه‍ الموافق شهر أغسطس 2022 م في جميع البنوك السعودية مثل بنك الراجحي والرياض والأهلي والإنماء بالإضافة إلى باقي بنوك المملكة، وجاءت المواعيد كالتالي:

يتم استلام رسالة خاصة على هاتف المستفيد، تفيد بإيداع الدعم داخل الحساب البنكي الخاص بالمستفيد بجانب إيداع الراتب داخل الحساب في مدة تصل إلى 8 ساعات من وقت استلام الرسالة لجميع البنوك.

يتم صرف الراتب فعلياً للمستفيدين من بنك الرياض في تمام الساعة الثامنة صباحًا، على أن يبدأ الصرف في باقي البنوك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

يتم إيداع الراتب ليلة أول يوم في شهر أغسطس مع استمرار عملية الإيداع حتى يوم الأحد الأول من أغسطس حتى يتسنى للمستفيدين الحصول على الدعم الشهري.

حقيقة نقص راتب الضمان

بالنسبة إلى حقيقة نقص الراتب عن الشهر السابق فإن الأمر يعد حقيقي حيث تقرر صرف راتب إضافي في الشهر السابق لمستحقي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وعلى ذلك حصل مستفيدي الضمان على مجموع راتبين أما بالنسبة لهذا الشهر سوف يحصل المستفيدون على راتب واحد فقط وهو الراتب الأساسي لهم ولن يكون هناك رواتب إضافية كما يعتقد البعض.

خطوات الاستعلام عن الضمان المطور

توفر وزارة الموارد خدمة الاستعلام عن الضمان المطور وجاءت الخطوات كالتالي: