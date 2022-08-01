متى ينزل الضمان بعد التحقق من الايبان؟.. الموارد توضح مدة دراسة الاعتراض للتقديم مرة أخرى

يتساءل الكثير من الأشخاص الراغبين في أن يحصلوا على راتب الضمان عن ميعاد نزول الضمان، بعد أن يتم التحقق من رقم الآيبان الخاص بهم، ولذلك فالوزارة أجابت عن كافة الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر، ووضحت مدة التحقق وميعاد نزول الراتب للأشخاص المتوفر بهم جميع الشروط، ولذلك فإننا من خلال مقالنا سنوضح لكم متى ينزل الضمان بعد التحقق من الايبان.

متى ينزل الضمان بعد التحقق من الايبان؟

وزارة الموارد أعلنت بدء إيداع معاشات الضمان، وأكدت على صفحتها بمنصة تويتر على ميعاد نزول الرواتب بحسابات الأشخاص المستفيدين بعد أن يتحققوا من الرقم الخاص بالضمان، وهذا يكون بعد شهرين التحقق، إذ أن عملية التحقق تستغرق شهرين، والتحقق من الايبان يأخذ أسبوعين أو 20 يوم ثم ينزل الراتب بعدها بشكل مباشر.

فئات تستحق راتب الضمان المطور

لقد تم تحديد الفئات التي من حقها أن تقوم بالتقديم على معاش الضمان، وهذا من خلال وزارة الموارد، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي:

من حق جميع أفراد الأسرة أن يتقدموا للضمان المطور.

الأشخاص المستفيدين من الضمان السابق من حقهم أيضاً الانتقال لمنصة الضمان المطور.

الأشخاص العاجزين الذين ليسوا باستطاعتهم العمل.

المطلقات والأرامل.

تستقبل الطلبات الانتقال حتى منتصف أكتوبر أما التسجيل الجديد فليس لهم موعد محدد.

بإمكان الموظفين أن يتقدموا أيضاً ويحصلوا على الضمان المطور إن توفرت بهم الشروط.

مدة دراسة الاعتراض

إن وزارة الموارد وضحت بأن الدراسة للاعتراض لطلبات الأهلية بالضمان المطور قد تأخذ وقتاً طويل، أما دراسة الأهلية تأخذ شهرين، تحتسب من تاريخ التقديم والاعتراضات تأخذ نفس المدة الخاصة بالتحقق، ويتم ذلك عبر رابط الجهة المسؤولة، فالوزارة قد وفرت رابطاً يسهل على الأشخاص أن يحسوا على الخدمات بشكل أسرع للرواتب يكن بعد القبول للاعتراض.

رفض طلب الاعتراض ووقت التقديم مرة أخرى

عند الرد بالرفض لرسالة الاعتراض يستطيع المستفيد أن يقدم اعتراضاً آخر ويكون ذلك بمدة لا تكون أكثر من عام أي 12 شهر، من التاريخ الذي يخص رفض الطلب، وبعد أن تمضي تلك المدة لا يستطيع الشخص أن يتقدم مرة أخرى ولا يصبح من حقه التسجيل، فلا بد من الالتزام بذلك حتى يستطيع الشخص تقديم على اعتراض.