متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر؟ وما هي شروط الاستحقاق؟

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور أهم البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الذي يساعد الأسر الأكثر احتياجاَ ويقدم دعم مالي لهم شهرياً، وتم إطلاق البرنامج في منتصف شهر نوفمبر الماضي عام 2021 لتوفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض لتخفيف أعباء المعيشة، ومن خلال هذا التقرير سوف تتعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر صفر تابعونا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم تحديد الموعد من خلال وزارة الموارد البشرية بالمملكة، وجاء موعد الصرف يوم واحد من كل شهر ميلادي، ويتم ذلك من خلال الإيداع في الحسابات البنكية مباشرة للمستفيدين، وبذلك يكون موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر هو يوم الخميس الموافق 5-2-1444 هجرياً، والموافق ميلادياً 1 سبتمبر 2022، وهذا الموعد المعتاد لصرف الدعم كل شهر.

شروط استحقاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1444

يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على الدعم المالي وتتمثل الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويقيم أيضا بالمملكة باستثناء المرأة غير السعودية ومتزوجة من رجل سعودي والأرامل والمطلقات.

يجب أن يكون دخل المتقدم أقل من 1100 ريال سعودي، أو 550 ريال لكل فرد من الأسرة.

يشترط الالتزام بكافة برامج التوظيف والتدريب لمن لديه القدرة على العمل من أفراد الأسرة.

عدم حصول المتقدم على الدعم السكني سابقاً.

عدم إقامة المتقدم في مراكز الإيواء.

عدم امتلاك المتقدم أي أصول ذات قيمة عالية.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

يحق لجميع مستفيدي الدعم السكني الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية: