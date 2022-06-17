متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر وفقًا لتصريحات وزارة الموارد البشرية

الآن تصدر أمر هام مواقع البحث وهو ميعاد الصدور للدفعة القادمة الخاصة بالمتقدمين للضمان المطور، ولقد وضحت وزارة الموارد بأنه سيتم الاستقبال لطلبات التسجيل من خلال منصة الدعم للراغبين في أن يحصلوا على معاش الضمان بشكل شهري، والمنطبق عليهم كافة الشروط الاستحقاقية، ونظرًا للتساؤل عن هذا الأمر، فإننا سنقدم لكم من خلال مقالنا الإجابة عن متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر؟

إن وزارة الموارد أعلنت عن كافة النتائج التي تخص أصحاب الطلبات بعد الانتهاء من التقديم بالبرنامج، ويتم دراسة هذا الطلب من لجنة مختصة، وبعض الثبوت لأحقية الشخص ينزل له معاش الضمان، وكان ليس له ميعاد محدد في الصرف مثل الضمان القديم، وفي وقت الصرف يتم إرسال رسائل على كافة الهواتف المسجلة بالضمان.

أصبح الآن الموعد محدد للصرف “موحد” كل أول يوم من الشهر الميلادي وذلك للاستحقاق راتب الضمان القديم والجديد، وهذا بناءً على تصريحات وزارة الموارد الأخيرة.

راتب الضمان الجديد

بعد أن يصدر القرار بالقبول للأشخاص المتقدمين فلقد وجدوا بأن القيمة الخاصة بالضمان تكون أقل من قيمة الحد الأدنى للمعاش، فالأسرة مثلاً التي تتكون من أفراد سبعة 4400 ريال، هذا هو الحد الأقصى، ولكن ما نزل بالدفعات هو 1700 ريال، وهذا ما جعل المستحقين يتساءلوا عن ذلك،.

بعد أن أكدت الوزارة بأن الراتب سيكون حسب الأفراد، والإجابة على هذا التساؤل بأن أعلى مبلغ ستحصل عليه الأسرة التي تتكون من أفراد سبعة هو 4400 ريال، وليس ضروريًا أن تأخذه كاملاً، فالدعم يكون حسب كل أسرة ودراسة حالتها بالشكل الدقيق المفصل من اللجان المختصة، فقد تكون وجدت بأن استحقاق تلك الأسرة سيكون أقل من المبلغ وهو 4400 ريال.