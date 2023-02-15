متى ينزل الدعم السكني لشهر فبراير 1444ه‍ ورابط الإستعلام عنه

يتساءل العديد من المستفيدين من الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان بالسعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية من أجل توفير مسكن المعيشة للأشخاص الذين لا يتوفر لديهم أي مكان للسكن عن متى ينزل الدعم السكني لشهر فبراير 1444ه‍، حيث أعلنت الوزارة عن موعد نزول هذا الدعم، لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن الموعد الذي حددته وزارة الإسكان السعودية والذي فيه يتم نزول الدعم بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

موعد نزول الدعم السكني

تحرص وزارة الإسكان بالسعودية دائما على تقديم الدعم السكني لأبناء المملكة العربية السعودية لهذا قامت بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية من أجل إنشاء برنامج سكني لتقديم الدعم للأفراد الذين بحاجة إلى مأوى، لهذا يبحث المستفيدين من الدعم السكني عن موعد نزوله في شهر فبراير حيث أجابت وزارة الإسكان على هذا السؤال حيث أقرت أنه يتم نزوله في يوم ٢٣ من الشهر ذاته ما لم يوافق هذا اليوم يوم عطلة رسمية ببلاد حيث أنه إذا وافق هذا اليوم عطلة فإنه سوف يتم تقديمه أو تأخيره لمدة يوم واحد فقط.

وأردفت الوزارة قائلة أنه يستطيع المستفيدين من هذا الدعم الحصول عليه بعد استيفائهم كافة الشروط والمتطلبات التي وضعتها الوزارة من أجل الحصول على الدعم، حيث أنه يمكنهم صرف دعم سكني من خلال أحد فروع مؤسسة الإسكان أو الصرافات البنكية بحد أقصى ثلاثة أيام من موعد الصرف الذي قامت وزارة الإسكان بتحديده.

الاستعلام عن نزول الدعم السكني

لقد أتاح برنامج سكني للمستفيدين من الدعم الذي يقدمه البرنامج إمكانية الاستعلام عن نزول الدعم السكني الكترونيا والتعرف على قيمة مبلغ الدعم والذي تم إيداعه في حساب الشخص المستفيد من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة التي تتمثل في الآتي: