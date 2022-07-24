متى ينزل الدعم السكني قبل الراتب 1444؟.. صندوق التنمية العقارية يُوضح شروط الاستحقاق

أعلن برنامج الدعم السكني المقدم من صندوق التنمية العقاري عن نزول الدعم قبل الراتب 1444 لمستفيدي الدعم السكني، وكان الهدف من إطلاق هذا البرنامج هو المساهمة في تمكين الأسر السعودية من امتلاك العقارات الخاصة بها ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وإليكم كافة التفاصيل على النحو التالي.

نزول الدعم قبل الراتب 1444 للمستفيدين

قام صندوق التنمية العقارية بالإعلان عن تخصيص موعد محدد حتى يتم نزول الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج الدعم السكني، علماً بأنه يتم استحقاق الدعم الشهري في يوم 24 شهرياً حتى يتمكن المستفيدين من الحصول على الدعم الشهري قبل صرف الراتب الشهري لرب الأسرة، وجدير بالذكر أنه يتم صرف الدعم السكني في اليوم الرابع والعشرون إلا في حالة مصادفة الموعد لعطلة رسمية يترتب على ذلك تقديم الموعد أو تأخيره يوم عن موعد الاستحقاق.

شروط استحقاق الدعم السكني

وضع صندوق التنمية العقاري عدة شروط ضرورية حتى يتمكن المواطنين من الحصول على الدعم السكني وجاءت الشروط كالتالي:

يجب ألا يقل عمر الفرد المتقدم لاستحقاق الدعم السكني عن 24 عام.

يجب ألا يكون لدى الفرد المتقدم عقار مملوك له خلال الخمس سنوات السابقة من تاريخ تقديم طلب للحصول على الدعم السكني.

يشترط على الفرد الراغب في الحصول على الدعم السكنى ألا يكون قد تلقى أي نوع من أنواع الدعم السكني المقدم من قبل الحكومة السعودية.

يجب أن يكون الفرد الراغب في الحصول على الدعم السكني رب لأسرة يقيم جميع أفرادها داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الفرد الراغب في الدعم السكني سعودياً.

الدعم السكني السعودي

يعتبر برنامج الدعم السكني السعودي أحد برامج الدعم السكنية المقدمة من صندوق التنمية العقارية داخل المملكة، حيث يوفر البرنامج للمستحقين دعماً مالياّ بشكل شهري يساهم في تمكين الأسر السعودية من امتلاك العقارات الخاصة بها، وذلك بهدف زيادة النسبة الخاصة بتملك المساكن بين المواطنين السعوديين إلى 70% بقدوم عام 2030 وفق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لمواكبة رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى تخطى الدعم السكني بشكل شهري ما يزيد عن 670 مليون ريال سعودي كما يتم تخصيص هذا المبلغ من أجل دعم العقود الخاصة بالتمويل العقاري للأسر السعودية بمختلف أنواعه سواء المستفيدين من الوحدات السكنية تحت الإنشاء أو الوحدات السكنية الجاهزة ، أو المستفيدين من المشروعات الخاصة بالبناء الذاتي.