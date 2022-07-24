أخبار السعودية

متى ينزل الدعم السكني قبل الراتب 1444؟.. صندوق التنمية العقارية يُوضح شروط الاستحقاق

إيمان جابر علي

أعلن برنامج الدعم السكني المقدم من صندوق التنمية العقاري عن نزول الدعم قبل الراتب 1444 لمستفيدي الدعم السكني، وكان الهدف من إطلاق هذا البرنامج هو المساهمة في تمكين الأسر السعودية من امتلاك العقارات الخاصة بها ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وإليكم كافة التفاصيل على النحو التالي.

متى ينزل الدعم السكني قبل الراتب

نزول الدعم قبل الراتب 1444 للمستفيدين

قام صندوق التنمية العقارية بالإعلان عن تخصيص موعد محدد حتى يتم نزول الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج الدعم السكني، علماً بأنه يتم استحقاق الدعم الشهري في يوم 24 شهرياً حتى يتمكن المستفيدين من الحصول على الدعم الشهري قبل صرف الراتب الشهري لرب الأسرة، وجدير بالذكر أنه يتم صرف الدعم السكني في اليوم الرابع والعشرون إلا في حالة مصادفة الموعد لعطلة رسمية يترتب على ذلك تقديم الموعد أو تأخيره يوم عن موعد الاستحقاق.

رقم الدعم السكني الموحد المجاني 2022 للاستفسار وتقديم الشكاوى

متى ينزل الدعم السكني لهذا الشهر وشروط وخطوات التسجيل في الإسكان 1443/1444

استحقاق الدعم السكني
استحقاق الدعم السكني
حاسبة الدعم السكني
حاسبة الدعم السكني

شروط استحقاق الدعم السكني

وضع صندوق التنمية العقاري عدة شروط ضرورية حتى يتمكن المواطنين من الحصول على الدعم السكني وجاءت الشروط كالتالي:

الدعم السكني للمطلقات
الدعم السكني للمطلقات
رقم الدعم السكني
رقم الدعم السكني
  • يجب ألا يقل عمر الفرد المتقدم لاستحقاق الدعم السكني عن 24 عام.
  • يجب ألا يكون لدى الفرد المتقدم عقار مملوك له خلال الخمس سنوات السابقة من تاريخ تقديم طلب للحصول على الدعم السكني.
  • يشترط على الفرد الراغب في الحصول على الدعم السكنى ألا يكون قد تلقى أي نوع من أنواع الدعم السكني المقدم من قبل الحكومة السعودية.
  • يجب أن يكون الفرد الراغب في الحصول على الدعم السكني رب لأسرة يقيم جميع أفرادها داخل المملكة العربية السعودية.
  • يجب أن يكون الفرد الراغب في الدعم السكني سعودياً.
الدعم السكني للعسكريين
الدعم السكني للعسكريين

الدعم السكني السعودي

الدعم السكني تويتر
الدعم السكني تويتر

يعتبر برنامج الدعم السكني السعودي أحد برامج الدعم السكنية المقدمة من صندوق التنمية العقارية داخل المملكة، حيث يوفر البرنامج للمستحقين دعماً مالياّ بشكل شهري يساهم في تمكين الأسر السعودية من امتلاك العقارات الخاصة بها، وذلك بهدف زيادة النسبة الخاصة بتملك المساكن بين المواطنين السعوديين إلى 70% بقدوم عام 2030 وفق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لمواكبة رؤية المملكة 2030.

تأخر الدعم السكني
تأخر الدعم السكني

بالإضافة إلى تخطى الدعم السكني بشكل شهري ما يزيد عن 670 مليون ريال سعودي كما يتم تخصيص هذا المبلغ من أجل دعم العقود الخاصة بالتمويل العقاري للأسر السعودية بمختلف أنواعه سواء المستفيدين من الوحدات السكنية تحت الإنشاء أو الوحدات السكنية الجاهزة ، أو المستفيدين من المشروعات الخاصة بالبناء الذاتي.

إيمان جابر علي

محررة منذ عام 2015.. متخصصة في تقديم المحتوى الخبري، أكتب بشغف وأهتم بتقديم محتوى مفيد يتضمن على معلومات دقيقة من مصادر رسمية من خلال المتابعة المستمرة لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بجانب الكتابة أقوم حاليًا بإدارة موقع متخصص في الخدمات السعودية.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.