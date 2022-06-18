أخبار السعودية

متى ينزل التاهيل الشامل لهذا الشهر 1443 والشروط اللازمة لاستحقاقه وفقًا لوزارة الموارد البشرية

نجوى جابر

يُعد برنامج التأهيل الشامل من ضمن برامج المملكة التي تُقدم يد العون لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها لكي يتم الحصول على هذا الدعم، فهو يُصرف بشكل رسمي شهريًا لكي يلبون احتياجاتهم الأساسية، لذا سوف نوضح لكم متى ينزل التاهيل الشامل والمزيد من التفاصيل الآخرى.

متى ينزل التاهيل الشامل لهذا الشهر

متى ينزل التاهيل الشامل لهذا الشهر 1443

تم تحديد الموعد المُقرر لصرف التأهيل الشامل كل شهر يوم 26 ميلاديًا ولكن قد يتأخر هذا الموعد أو يتقدم إذا صادفه عُطلة رسمية، فما تبقى على الصرف سوى 7 أيام من الآن، فهو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه لذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على كل ما يرغبون من احتياجات أساسية في حياتهم اليومية.

شروط التأهيل الشامل 1443هـ وطريقة التقديم إلكترونيًا للحصول على دعم مالي شهري

رابط التسجيل في التأهيل الشامل 1443 وموعد صرفه كل شهر

شروط التأهيل الشامل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على التأهيل الشامل، لذا لابد من توافر ما يلي:

  • ضرورة أن يكون الشخص سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة.
  • ينبغي ألا يتخطى عُمره 45 عام لكي يحصل على راتب التأهيل.
  • يلزم ألا يتجاوز راتبه أربعة آلاف ريال سعودي لكي يكون من مستحقي التأهيل الشامل.
  • ينبغي أن يكون الشخص المستفيد مُسجل لدى الوزارة ولابد أن يكون تم تقييمه.
  • ضرورة ألا يكون المقدم للحصول على التاهيل مُسجل في أحد مراكز الأيواء الحكومي بالمملكة.
Avatar of نجوى جابر
نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.