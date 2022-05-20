“التأهيل الشامل” موعد نزول الراتب لهذا الشهر 1443

برنامج التأهيل الشامل بالمملكة العربية السعودية يُعد واحداً من أهم البرامج التي تُقدم الدعم لبعض الفئات المُستحقة، حيث يتم دعم تلك الفئات بالمُساعدات المالية على هيئة رواتب الشهرية لجميع المُستفيدين التي انطبقت عليهم الشروط المُوضوعة ولذلك هُناك العديد من التساؤلات التي تتعلق بهذا الأمر ومنها “كيفية التسجيل في التأهيل الشامل” وأيضاً “استعلام عن التأهيل الشامل” بالخطوات وما هي شروط التسجيل بالتأهيل الشامل… كافة تلك الاستفسارات سوف يُجيب عليها تفصيلاً التقرير التالي.. فضلاً تابعونا.

كم باقي على التأهيل الشامل لهذا الشهر؟

قامت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية بالإجابة على سؤال “كم باقي على التأهيل الشامل” لهذا الشهر، فمن المُقرر أن يتم البدء في إضافة الدعم في حسابات المُستفيدين يوم 26 من كُل شهر ميلادي، ولذلك من المُتوقع أن يتم صرف راتب التأهيل الشامل لشهر مايو الخميس 26 مايو 2022 مـ المُوافق 25 شوال 1443 هـ.

شروط استحقاق راتب التأهيل الشامل

وبعد أن أجبنا على سؤال “متى صرف التأهيل الشامل” سوف نُوضح لكم شروط التسجيل في التأهيل الشامل بالسجل المدني، وفيما يلي سوف نُوضح لكم تلك الشروط، وهي تتمثل في الآتي:

أن يكون المُتقدم على صرف إعانة التأهيل الشامل سعودي الجنسية.

الإقامة الكاملة بالمملكة العربية السعودية.

لا يُمكن التقديم على الراتب لأي من المُواطنين المُقيمين بدور الرعاية بحسب ما جاء بـ”لائحة التأهيل الشامل”.

بالنسبة لخدمات التأهيل الشامل للمُعاقين، يجب أن تكون تلك الإعاقة مُدرجة بلائحة الإعاقات التي تستحق صرف راتب التأهيل الشامل.

يجب أن يتم تقييد المُتقدم لصرف معاش التأهيل الشامل بوزارة الصحة ضمن الحالات الخاصة المُستحقة للدعم.

يجب أن يتم إرفاق كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمُتقدم والتي تُشير إلى أهلية الحصول على راتب التأهيل الشامل.

رابط التقديم على التأهيل الشامل

يُمكن أن يتم التقديم على راتب التأهيل الشامل من خلال التوجه إلى مِنصة “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” الإلكترونية، وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول ومن ثَم اتباع الآتي:

كتابة البيانات الخاصة بالمُتقدم في الحُقول المُخصصة لذلك.

التوجه إلى خدمات المِنصة ومن ثَم النقر على أيقونة “الخدمات الاجتماعية”.

سوف يقوم المُتقدم بعد ذلك باختيار دعم “التأهيل الشامل” وما عليه سوى كتابة البيانات الشخصية.

يجب أن يتم تقديم المُستندات الطبية اللازمة ويليه الضغط على تبويب “تقديم الطلب”.

كم راتب التأهيل الشامل شهرياً؟

تساءل المُستفيدين من التأهيل الشامل عن رواتب التأهيل الشامل الجديد 1443، وفيما يلي سوف نُوضح لكم ذلك من خلال الإجابة على سؤال كم راتب التأهيل الشامل: