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متى ينتهي تقديم وزارة الدفاع للخريجين الجامعيين وطلاب الكليات العسكرية

إيمان جابر علي

وزارة الدفاع أعلنت مؤخرًا بالمملكة عن فتح باب التقديم على الوظائف التابعة للوزارة للخريجين الجامعيين، والطلاب بالكليات العسكرية داخل السعودية، ونظرًا لزيادة الحديث عن هذا الأمر، والأسئلة من قِبل الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع، فإننا عبر هذا المقال سنشرح لكم التفاصيل كاملةً بشأن متى ينتهي تقديم وزارة الدفاع.

متى ينتهي تقديم وزارة الدفاع

متى ينتهي تقديم وزارة الدفاع؟

أعلنت وزارة الدفاع يوم 26 مايو المنصرم عن فتح باب القبول والتسجيل لجميع خريجي الجامعات الحاصلين على بكالوريوس، وطلاب الكليات العسكرية الذين قد حصلوا على شهادة العلوم الطبيعية أو الثانوية العامة، وأنه بإمكانهم الالتحاق بالخدمة العسكرية، وأبانت موعد الانتهاء للتقديم بالنسبة للخريجين الجامعيين 10 ذو القعدة 1443 والذي يوافق وقتها من التاريخ الميلادي 9 يونيو 2022، أما بالنسبة لطلاب الكليات العسكرية الانتهاء 15 ذي الحجة، ويوافق هذا التوقيت 14 يوليو 2022.

رابط استعلام نتائج حج وزارة الدفاع 1443

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شروط وزارة الدفاع للطلاب الجامعيين

وزارة الدفاع قامت بتحديد شروط لابد من تحقيقها حتى يتم قبول الأشخاص الجامعيين، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

  • جنسية المتقدم تكون سعودية ويكون نشأ بها ومقيم داخلها، يستثنى من هذا الشرط إن كان نشأ خارج البلاد لظروف متعلقة بالدراسة أو حتى العمل خلال التواجد مع والده، وليس لديه جواز البلد الذي قد ولد بها أو الجنسية.
  • المتقدم يكون حسن السير والسلوك.
  • ألا يكون لديه حكم يخص أي جريمة مخلة بالشرف، والأمانة أو تابعة لأي حد شرعي.
  • عدم كون المتقدم مطرود من كلية عسكرية أو معهد أيًا كان السبب.
  • لا يقل التقدير الجامعي للمتقدم عن جيد.
  • عمر الشخص لا يكون أكثر من 27 عام لكافة التخصصات، و30 عام بالنسبة للأطباء عند ابتداء العام الدراسي.
  • الاجتياز لاختبارات القدرات التابع للتخصصات النظرية.
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إيمان جابر علي

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