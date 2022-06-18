متى ينتهي تقديم وزارة الدفاع للخريجين الجامعيين وطلاب الكليات العسكرية
وزارة الدفاع أعلنت مؤخرًا بالمملكة عن فتح باب التقديم على الوظائف التابعة للوزارة للخريجين الجامعيين، والطلاب بالكليات العسكرية داخل السعودية، ونظرًا لزيادة الحديث عن هذا الأمر، والأسئلة من قِبل الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع، فإننا عبر هذا المقال سنشرح لكم التفاصيل كاملةً بشأن متى ينتهي تقديم وزارة الدفاع.
متى ينتهي تقديم وزارة الدفاع؟
أعلنت وزارة الدفاع يوم 26 مايو المنصرم عن فتح باب القبول والتسجيل لجميع خريجي الجامعات الحاصلين على بكالوريوس، وطلاب الكليات العسكرية الذين قد حصلوا على شهادة العلوم الطبيعية أو الثانوية العامة، وأنه بإمكانهم الالتحاق بالخدمة العسكرية، وأبانت موعد الانتهاء للتقديم بالنسبة للخريجين الجامعيين 10 ذو القعدة 1443 والذي يوافق وقتها من التاريخ الميلادي 9 يونيو 2022، أما بالنسبة لطلاب الكليات العسكرية الانتهاء 15 ذي الحجة، ويوافق هذا التوقيت 14 يوليو 2022.
تعلن #وزارة_الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة / علوم طبيعية) للإلتحاق في الخدمة العسكرية.https://t.co/hRgUzJOOUR pic.twitter.com/dhxKX6qiMq
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) May 26, 2022
شروط وزارة الدفاع للطلاب الجامعيين
وزارة الدفاع قامت بتحديد شروط لابد من تحقيقها حتى يتم قبول الأشخاص الجامعيين، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- جنسية المتقدم تكون سعودية ويكون نشأ بها ومقيم داخلها، يستثنى من هذا الشرط إن كان نشأ خارج البلاد لظروف متعلقة بالدراسة أو حتى العمل خلال التواجد مع والده، وليس لديه جواز البلد الذي قد ولد بها أو الجنسية.
- المتقدم يكون حسن السير والسلوك.
- ألا يكون لديه حكم يخص أي جريمة مخلة بالشرف، والأمانة أو تابعة لأي حد شرعي.
- عدم كون المتقدم مطرود من كلية عسكرية أو معهد أيًا كان السبب.
- لا يقل التقدير الجامعي للمتقدم عن جيد.
- عمر الشخص لا يكون أكثر من 27 عام لكافة التخصصات، و30 عام بالنسبة للأطباء عند ابتداء العام الدراسي.
- الاجتياز لاختبارات القدرات التابع للتخصصات النظرية.