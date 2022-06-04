متى ينتهي التسجيل في الحج 1443 والشروط اللازمة للتقديم

وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت عن بدء استقبال طلبات الحج عبر موقعهما الرسمي من أمس لكي تمكن جميع الراغبين في أداء فريضة الحج من التسجيل عبرها، فكافة الاشخاص يبحثون عن جميع التفاصيل التي تخص التقديم في الحج من حيث رابط التسجيل والشروط اللازم توافرها لكي يؤدون فريضة الحج وغيرها من التفاصيل الآخرى، واليوم سوف نوضح لكم متى ينتهي التسجيل في الحج 1443 هـ.

متى ينتهي التسجيل في الحج 1443

وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت عن بدء استقبال طلبات الحج من أمس الجمعة الموافق 4/11/1443 وسوف يستمر تلقي الطلبات لمدة تسعة أيام لكي يكون آخر موعد لاستقبال الطلبات والانتهاء من التسجيل في الحج بتاريخ 11 يونيو لعام 2022 الموافق هجريًا 12/11/1443 وبعدها سيكون إشعار الحجاج بتاريخ 13/11/1443.

شروط التسجيل في الحج

حددت بعض الضوابط والشروط وزارة الحج والعمرة السعودية لكي يتمكن الأشخاص من أداء فريضة الحج لهذا العام، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون الشخص مُقيم بشكل مستمر في المملكة.

ينبغي ألا يقل العُمر عن 18 ولا يتجاوز 65 عام.

يلزم أن يكون محصن داخل تطبيق توكلنا سواء محصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافى.

حق الأولوية في التسجيل والقبول لمن لم يقوموا بالتسجيل من قبل في الحج.

رابط التسجيل في الحج 1443

لكي تتمكن من التسجيل في الحج لهذا العام لابد من الانتقال إلى موقع المسار الإلكتروني haj.gov.sa المُعلن من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية أو التوجه مباشرة إلى تطبيق اعتمرنا لجميع الأشخاص سواء كانوا مقيمين أو مواطنين داخل أراضي المملكة.