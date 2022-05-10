متى يفتح سوق الأسهم السعودي متى يغلق 2022؟ ارتفع التداول بسوق الأسهم السعودي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بالمملكة العربية السعودية، وبدأ المستثمرون في إجراء كافة المُعاملات المالية والتداول وأيضاً القيام بعمليات بيع الأسهم وشراء الأسهم، ولذلك سوف نُوضح لكم تفصيلاً أوقات دوام سوق الأسهم والسندات السعودية وكافة الأمور الأخرى المُتعلقة.

السوق السعودي للأسهم

سوق الأسهم السعودي يتولى جميع الاختصاصات المُتعلقة ببيع وشراء الأسهم بالمملكة العربية السعودية، ودائماً ما تعمل “تداول السعودية” على تقديم الخطط الدائمة التي من شأنها العمل على نمو سوق الأسهم السعودي للأسهم، ومن جِهة أخرى القيام بتزويد جُميع المُستثمرين بكافة الفُرص الاستثمارية، وجدير بالذكر أن سوق الأسهم السعودي يأتي في المرتبة التاسعة في الاتحاد الدولي للبورصات واعتباره واحداً من أكبر أسواق الأسهم.

متى يفتح سوق الأسهم السعودي ومتى يغلق؟

في أيام العمل الرسمية لـ”سوق تداول الأسهم” بالمملكة العربية السعودية يبدأ العمل في تمام الساعة 10:00 “العاشرة صباحاً”، ويغلق سوق الأسهم السعودي في تمام الساعة 03:00 “الثالثة مساءً”.

متى يفتح السوق السعودي للتداول؟

فيما يلي سوف نُوضح لكم مواعيد فتح سوق الأسهم السعودي لجميع الأسواق السعودية 1443 – 2022، وسوف نُوضح لكم ذلك تفصيلاً فيما يلي: