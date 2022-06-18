متى يتوقف الضمان الاجتماعي القديم 2022 وهل مستمر أم لا؟.. وفقًا لوزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى لتقديم الكثير من الأمور للمقيمين والمواطنين أيضًا في المملكة رغبةً في توفير حياة كريمة لهم ولتحسين أوضاعهم المادية والحياتيه، لذا أعلنت عن ضرورة الانتقال من الضمان القديم للمطور نظرًا لعدم وجود إمكانية للنقل التلقائي وحددت مُدة مُعينة للانتقال وبعد ذلك قامت بتمديدها، لذا سوف نوضح لكم متى يتوقف الضمان الاجتماعي القديم.

متى يتوقف الضمان الاجتماعي القديم

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت مُنذ فترة عن الضمان المطور ومنحت المستفيدين فترة مُعينة للنقل من القديم للمطور، ولكن قامت بتمديد تلك المُدة لكي يُصبح التسجيل في الضمان المطور للمستفيدين القدامى مُتاح حتى 30 أكتوبر لعام 2022 الموافق بالهجري 5/4/1443، وأكدت على ضرورة الانتقال من القديم للجديد المطور نظرًا لعدم وجود إمكانية نقل تلقائي.

أسباب إيقاف معاش الضمان

هناك بعض الحالات التي يتوقف فيها صرف المعاش للمستفيدين وهي:

إذا أختل أي شرط من شروط الاستحقاق للمعاش المُعلن عنها من قبل الوزارة.

في حال تقديم بيانات غير صحيحة سواء عن الشخص ذاته أو أسرته.

إذا تأخر الشخص المستفيد في تحديث البيانات الخاصة به لمدة تتجاوز الـ 30 يوم من تاريخ إبلاغه.

إذا ثبت أنه قابل للتأهيل ولكن لم يلتزم بالخطة الخاصة بالتأهيل.

إذا توفي الشخص المستفيد وإذا تنازل عن المعاش.

إذا كان مقيم في أحد مراكز الأيواء أو العلاجية أيضًا.

في حال قدرته على العمل ولكن لا يرغب في ذلك.

هل الضمان المطور مستمر مدى الحياة

حتى وقتنا هذا الضمان المطور مُستمر ولا يوجد أي خبر يُشير إلى انقطاعه أو توقفه، فوزارة الموارد البشرية أعلنت عن ضرورة التسجيل فيه للانتقال من القديم للاستفادة من المعاش ولكن بتوافر شروط مُحددة من قبلها.