متى يتم صرف الدعم السكني 2022 وفقًا لتحديد وزارة الإسكان السعودي

يُعتبر الدعم السكني أحد البرامج المُقدمة من قبل المملكة للكثير من الفئات التي لا تمتلك مسكن ولكن بتوافر شروط مُعينة تم تحديدها من قبل وزارة الإسكان السعودي، وبالتزامن مع اقتراب نزوله يبحث المستفيدين عن موعد صرف الدعم السكني فهو يُساهم في تقديم وحدات سكنية لإعانة المواطنين على أعباء الحياة وتوفير المساكن للأسر، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

موعد صرف الدعم السكني

أن الموعد المُقرر لصرف دعم سكني لشهر يونيو سيكون بتاريخ 23 من الشهر الجاري والموافق بالهجري 24/11/1443 نظرًا لتحديد وزارة الإسكان السعودي، وإذا صادف يوم الصرف عُطلة يتم تقديم الصرف يوم أو تأخيره على حسب.

شروط استحقاق الاعزب دعم سكني

وزارة الإسكان أعلنت عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يستحق الشخص الدعم السكني، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي وهي: