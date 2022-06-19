متى يتم صرف الدعم السكني 2022 وفقًا لتحديد وزارة الإسكان السعودي
يُعتبر الدعم السكني أحد البرامج المُقدمة من قبل المملكة للكثير من الفئات التي لا تمتلك مسكن ولكن بتوافر شروط مُعينة تم تحديدها من قبل وزارة الإسكان السعودي، وبالتزامن مع اقتراب نزوله يبحث المستفيدين عن موعد صرف الدعم السكني فهو يُساهم في تقديم وحدات سكنية لإعانة المواطنين على أعباء الحياة وتوفير المساكن للأسر، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.
موعد صرف الدعم السكني
أن الموعد المُقرر لصرف دعم سكني لشهر يونيو سيكون بتاريخ 23 من الشهر الجاري والموافق بالهجري 24/11/1443 نظرًا لتحديد وزارة الإسكان السعودي، وإذا صادف يوم الصرف عُطلة يتم تقديم الصرف يوم أو تأخيره على حسب.
شروط استحقاق الاعزب دعم سكني
وزارة الإسكان أعلنت عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يستحق الشخص الدعم السكني، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي وهي:
- ضرورة أن يكون الشخص حامل الجنسية سعودي وأن يكون مقيم وهو وأسرته إقامة كاملة على أراضي المملكة.
- ينبغي ألا يقل عُمره عن 25 عام وألا يكون أحد أفراد عائلته يمتلك منزل خلال آخر سنوات قبل التقديم على الدعم السكني.
- ألا يكون أحد أفراد عائلته مُمتلك لمسكن من خلال أحد برامج الدعم المُقدمة من قبل الحكومة السعودية.
- لابد أن يمضي على طلاق المرأة أو وفاة زوجها سنتين كي تحصل على الدعم السكني.
- يُمكن للأشخاص الذين توفى والدهم أن يتقدمون أو ما ينوب عنهم.