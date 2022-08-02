متى نتائج امتحان البرومترك، وخطوات الحجز إلكترونيا

يزداد البحث من قبل الكثير من الراغبين في العمل بالمملكة العربية السعودية على موعد امتحان البرومترك الكترونيا، والذي يشترط أن يتم اختبار الراغبين في العمل بالقطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية من خلاله، لذلك نحن في هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات حجز امتحان البرومترك بالتفصيل.

كيفية حجز امتحان البرومترك إلكترونيا

هناك مجموعة من الخطوات التى يمكن من خلالها حجز موعد امتحان البرومترك بكل سهولة بشكل الكتروني وتأتي هذه الخطوات في التالي :

الدخول عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بموقع برومترك من خلال هذا الرابط.

الدخول على تبويب الجداول.

يجب ان يتم الاطلاع على الشروط. والأحكام والموافقة عليها قبل حجز موعد الاختبار.

اضغط على ايقونة التأكيد على أن الشخص الذي يرغب في حجز موعد الاختبار اما ألا يقل عمره عن 18 عام ، أو أنه احد الوالدين ، أو الوصي على موضوع البيانات ، او انه مفوض لإجراء اختيار الموافقة .

اضغط على الاختيار” أنا موافق “.

الضغط على التالي.

انتقل الى الصفحة المخصصة لإدخال رقم الاحقية.

ادخل اول الحروف من الاسم الأخير للعائلة.

اضغط على اختيار ” التالي “.

إجراء بحث عن المدينة المتواجد فيها الشخص المتقدم للاختبار.

سوف يظهر قائمة بالفروع المخصصة لحجز موعد الاختبار بالمدينة التي تم تحديدها.

قم بتحديد الفرع المناسب.

الضغط على أيقونة ” حجز موعد “.

الموافقة على شروط حجز الموعد.

تحديد الموعد المناسب للأداء الاختبار اليوم والشهر والسنة.

الضغط على أيقونة التالي.

قم بتحديد يوم الاختبار وتحديد التوقيت المناسب لجلسة الاختبار.

اضغط على أيقونة التالي.

انتقل الى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بالشخص المتقدم لحجز موعد الاختبار والتي تتمثل في التالي :

الاسم الأول

الاسم الأخير

تحديد العنوان

المدينة

البريد الالكتروني

تأكيد البريد الإلكتروني

ادخل رقم الجوال الخاص بالمتقدم

الدولة

رقم الهوية الوطني

اضغط على أيقونة ” التالي ”

انتقل الى الصفحة المخصصة لدفع رسوم الاختبار

اضغط على خيار ” التالي ”

سوف تصل رسالة على البريد الالكتروني الذي تم إدخاله بالموعد المحدد للتقدم لجلسة اختبار البرومترك .

متى نتائج امتحان البرومترك

يتم الإعلان عن نتائج امتحان برومترك بعد انتهاء المتقدمين من الاختبار وذلك بفترة تصل من 2 إلى 6 أسابيع من تاريخ انتهاء الإمتحان.