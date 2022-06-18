متى نتائج التحصيلي 1443 قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب

هناك العديد من الطلاب في السعودية يتساءلون متى نتائج التحصيلي، وهي من ضمن المراحل الهامة بالنسبة لطلاب الثانوية، وبالأخص الخريجين، ويتم إجراء هذا الاختبار من أجل معرفة مستواهم من أجل تحديد توجههم الجامعي فيما بعد، وبعد أداء اختبار قياس هم يرغبون في التعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي، وهذا ما سنتعرف عليه في الأسطر القادمة.

متى نتائج التحصيلي

من أكثر الأسئلة شيوعا بالمملكة حاليا متى نتائج التحصيلي، وهو اختبار مخصص لخريجي الجامعات والثانوية، وقياس يقدم من طرف هيئة تقويم التعليم والتدريب، وهذا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالمملكة، ومن خلاله يمكن تقييم مستوى الطلاب وأدائهم، ولحد الساعة لم يعلن المركز عن موعد نتائج اختبار التحصيلي 1443، ولكن من المرجح أن يكون في اليوم الأول من شهر يوليو المقبل حسب ما ذكرته بعض المصادر المقربة من الوزارة.

الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال قياس

يجب أن يتجه الطالب إلى موقع المركز الوطني للقياس على الإنترنت

بعدها يكتب رقم السجل المدني في الإطار المخصص له، مع كلمة المرور

يضغط مباشرة على أيقونة الاختبارات، ثم يختار اختبار التحصيلي

يذهب إلى صفحة البيانات الخاصة بالاختبار، ثم ينقر على زر الاستعلام لتظهر له تفاصيل النتيجة.

الأوراق المطلوبة لدخول اختبار التحصيلي

من أهم المستندات المطلوبة لكي يتمكن كل طالب من احتيار اختبار قياس التحصيلي نذكر لكم ما يلي:

بالنسبة للطلاب السعوديين يجب أن يحضروا رخصة القيادة أو جواز السفر، أو الهوية الوطنية

أما الطلاب من دول الخليج العربي، يجب أن يوفروا الهوية الوطنية أو جواز السفر

والطلاب غير السعوديين من جنسيات أخرى، يلزمهم إحضار أصل الإقامة أو جواز السفر.

رسوم اختبار تحصيلي

قام المركز الوطني للقياس بتحديد الرسوم الواجب دفعها لكل الذين يرغبون في اجتياز الاختبار قبل أن يلتحقوا بالجامعة، وجاءت على هذا النحو:

بالنسبة لاختبار التحصيل الدراسي الورقي، للذين قاموا بالتسجيل المبكر ملزمون بدفع 100 ريال سعودي، والمتأخرين في التسجيل يدفعون 150 ريال.

أما الاختبار المحوسب فيتم دفع 150 ريال سعودي.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي قدمنا لكم فيه الإجابة عن سؤال متى نتائج التحصيلي، وهي من النتائج الهامة التي ينتظرها الطلاب، كما ذكرنا لكم كيفية الاستعلام والرسوم التي يجب أن يدفعها الطالب مقابل اجتياز الاختبار.