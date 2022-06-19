متى نتائج التحصيلي 1443 وفقًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa

تُعد نتائج التحصيلي من الأمور الهامة التي يقوم بالبحث عنها أشخاص كثيرين، ولا سيما طلاب الثانوية العامة الذين يهمهم هذا الأمر بعد أن قاموا بالتسجيل بالاختبار المُعلن من قبل هيئة التقويم والتدريب السعودية، وهو هام حتى يلتحقوا بالجامعة ويستكملوا دراستهم ويحصلون على شهادات عليا، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم متى نتائج التحصيلي 1443

متى نتائج التحصيلي 1443

حتى وقتنا هذا لم يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالاختبار التحصيلي، والمواعيد تكون مختلفة وفقاً لنوع الاختبار سواء كان إلكترونياً أو ورقياً، فالاختبار المُحسوب يكون بحاجة إلى ثلاثة أيام للتصحيح وتُعلن النتائج، على عكس الاختبار الورقي الذي يستمر تصحيحه ثلاثة أشهر حتى يتم الإعلان عن النتائج، وتختلف أيضاً النتائج للاختبارات العملية عن النظرية، فالمواد النظرية تأخذ وقتاً أطول في التصحيح.

الاستعلام عن نتائج الاختبارات التحصيلية

بإمكان الطلاب القيام بالاستعلام عن النتائج الخاصة بالاختبارات التحصيلية من خلال موقع هيئة التقويم السعودية، ولكن عليك الاتباع لبعض الخطوات التي تساعدك في ذلك وهي كالآتي:

أولاً تدخل للموقع الرسمي التابع لهيئة التدريب.

تختار خانة التسجيل المتواجدة بالقائمة الرئيسية.

تقوم بإدخال اسم المستخدم مع رقم السجل بالمكان المخصص له.

تكتب كلمة السر بالشكل الواضح.

تضغط على خانة الاختبارات.

ثم من القائمة المنسدلة تختار الاختبار التحصيلي.

تضغط على خانة بيانات الاختبار.

تنقر فوق على خانة نتائج الاختبار التحصيلي.

الاستعلام عن النتائج عبر استخدام توكلنا

بإمكان الطلاب أن يستعلموا عن النتائج الخاصة بالاختبارات التحصيلية، وهذا يكون من خلال منصة توكلنا التي تقدم لكم خدمات متعددة، ومعاملات إلكترونية كثيرة بالسعودية، وإليكم طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال توكلنا وهي كالآتي: