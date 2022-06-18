متى موعد عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية 1443- 2022

يستند العالم العربي الإسلامي على مشاهدة المملكة العربية السعودية للهلال الذي يبشر بقدوم عيد الأضحى المبارك، وهذا لأنها الدولة المسؤولة عن إقامة كافة مناسك حج بيت الله الحرام، وهو يعتبر من أركان الإسلام الخمسة، وكذلك يتم على أرضها وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، لذا سوف نوضح لكم في هذا المقال موعد عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية ٢٠٢٢.

موعد عيد الأضحى في السعودية

أعلن الموقع الالكتروني الرسمي للتقويم بالمملكة العربية السعودية، أنه من المتوقع أن تكون بداية الشهر الهجري ذي الحجة الخميس الموافق ٣٠ من شهر يونيو للعام الميلادي ٢٠٢٢.

وبهذا ستكون وقفة جبل عرفات يوم ثمانية من شهر يوليو، واولى ايام عيد الاضحى المبارك بالمملكة العربية السعودية التاسع من شهر يوليو لعام ٢٠٢٢.

وكذلك حساب مرصد الجامعة الفلكية بحوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، توقع أن الاقتران سيكون خلال يوم الاربعاء ٢٩ من شهر يونيو، وبهذا بداية شهر ذي الحجة ستكون يوم ٣٠ من شهر يونيو.

موعد عيد الأضحى ٢٠٢٢ فلكيا

ومن جانبه كشف دكتور المناخ بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية الأسبق، “عبد الله المسند” عن ميعاد عيد الأضحى ٢٠٢٢ فلكيا.

وأشار أنه بداية من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ من شهر يونيو ٢٠٢٢، سوف يغرب القمر في تمام الساعة السادسة و٤٨ دقيقة مساء ذلك اليوم، وسوف تغرب الشمس عند تمام الساعة السابعة وسبع دقائق.

وبهذا سوف يسبق القمر الشمس لمدة ١٩ دقيقة بالنسبة للغرب، وبذلك لا نستطيع مشاهدة الهلال في سماء مكة المكرمة.

وسوف يعقب هذا اقتران الشمس بالقمر في تمام الساعة الخامسة و ٥٢ دقيقة صباحا في يوم الاربعاء الموافق ٢٩ يونيو، وبعدها سيولد هلال شهر ذي الحجة.

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