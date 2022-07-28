متى موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر محرم 1444
يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي واحد من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، حيث إنه يهدف البرنامج إلى تقديم دعم مالي للمواطنين الأكثر احتياجاً لتوفير متطلبات الحياة ورفع المستوى المعيشي لهم، وذلك من خلال صرف راتب شهري للمستفيدين المستوفين الشروط المطلوبة، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر ورابط الاستعلام فيما يلي.
موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الراتب الشهري لشهر أغسطس، ومن المقرر أن يتم صرف الراتب يوم الاثنين 1 أغسطس 2022 ميلادياً، وموافق هجرياً 3 محرم 1444.
كيفية الاستلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية
يحق لجميع لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الراتب من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
- ثم قم بالضغط على تبويب خدمات الوزارة.
- ثم اختار بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة بدقة.
- ثم قم بالضغط على زر الاستعلام، وبذلك يتم عرض كافة المعلومات المتعلقة بحساب المستخدم.
ما هي قيمة رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية قيمة رواتب الضمان وتتمثل فيما يلي:
- راتب الأسرة المكونة من شخص واحد تصل قيمة الراتب إلي 1100 ريال سعودي.
- الأسرة المكونة من فردين تصل قيمة الراتب إلى 2750 ريال سعودي.
- الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد تصل قيمة الراتب إلى 3240 ريال سعودي.
- الأسرة المكونة من أربع أفراد تصل قيمة الراتب إلي 3710 ريال سعودي.
- الأسرة المكونة من خمس أرقام تصل قيمة الراتب إلى 4280 ريال سعودي.