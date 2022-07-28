متى موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر محرم 1444

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي واحد من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، حيث إنه يهدف البرنامج إلى تقديم دعم مالي للمواطنين الأكثر احتياجاً لتوفير متطلبات الحياة ورفع المستوى المعيشي لهم، وذلك من خلال صرف راتب شهري للمستفيدين المستوفين الشروط المطلوبة، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر ورابط الاستعلام فيما يلي.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الراتب الشهري لشهر أغسطس، ومن المقرر أن يتم صرف الراتب يوم الاثنين 1 أغسطس 2022 ميلادياً، وموافق هجرياً 3 محرم 1444.

كيفية الاستلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يحق لجميع لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الراتب من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

ثم قم بالضغط على تبويب خدمات الوزارة.

ثم اختار بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة بدقة.

ثم قم بالضغط على زر الاستعلام، وبذلك يتم عرض كافة المعلومات المتعلقة بحساب المستخدم.

ما هي قيمة رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية قيمة رواتب الضمان وتتمثل فيما يلي: