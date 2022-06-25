متى موعد التقديم على وظائف الأمن البيئي السعودي، وما هي شروط التسجيل في الوظائف وفقاً لوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة بالأمن البيئي في مختلف التخصصات، ولكن يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم للقبول في الوظيفة دعونا نتعرف عليها فيما يلي بالتفصيل، ومتى موعد التسجيل في وظائف الأمن البيئي في السطور الآتية تابعونا.

شروط التسجيل في وظائف الأمن البيئي

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر في المتقدم، ومن أبرز الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

أن يتمتع المتقدم بحسن سير ولا يوجد له أي قضايا متعلقة بالشرف.

أن يكون متزوجاً من امرأة سعودية.

يلزم أن يكون المتقدم طوله يتناسب مع الوزن.

أن يكون لائق طبياً.

يلزم حصول المتقدم على شهادة الثانوية كحد أدنى.

اجتياز كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية.

لا يكون موظف في إحدى المؤسسات الحكومية بالمملكة.

موعد التقديم في وظائف الأمن البيئي السعودي

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية عن بدأ التسجيل في الوظيفة ابتدأ من يوم السبت الموافق 25 يونيو 2022، ويوافق هجرياً 26 ذي القعدة، وينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022.

طريقة التقديم في وظائف الأمن البيئي

يجب عليك اتباع الخطوات الآتية للتقديم في الوظيفة وهي كالتالي: