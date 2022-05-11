متى موعد إجازة الحج للطلاب 1443 ومدتها حسب التقويم الدراسي

كشفت وزارة التعليم السعودية عن موعد إجازة الحج للطلاب 1443، وذلك في إطار إعلانها عن الإجازات التي ستمنح للطلاب في ما تبقى من العام الدراسي الحالي، وبما أنه لم يعد يفصلنا سوى أيام معدودة عن عيد الأضحى يبحث الطلاب من مختلف المستويات الدراسية عن ميعاد الإجازة التي ستمنح لهم في العيد وعدد أيامها، وسنتحدث عن تفاصيل هذه الإجازة من خلال مقالنا هذا.

موعد إجازة الحج للطلاب 1443

العديد من الطلاب بالمملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة موعد اجازة الحج للطلاب 1443، ومن المقرر أن تنطلق هذه الإجازة بتاريخ التاسع من ذي الحجة 1443 والذي يوافق يوم عرفة، والموافق للتاريخ الميلادي 08 يوليو 2022، وسنتنهيالإجازة بتاريخ الثاني عشر من شهر يوليو، والإجازة التي تليها هي اجازة نهاية السنة الدراسية للعام الدراسي الحالي، ولكن لم يتم تحديد تحديد مدتها بدقة لحد الساعة.

موعد عيد الاضحى 2022

من الجدير بالذكر أن يوم عيد الاضحى يوافق تاريخ العاشر من شهر ذي الحجة كل سنة، وحسب الحسابات الفلكية التي تم إجراؤها في المركز الفلكي السعودي، فإنه سيوافق هذه السنة تاريخ التاسع من شهر يوليو 2022، وسيعلن لاحقا عن الموعد بشكل رسمي بعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة.

موعد اجازة نهاية العام 1443

ينتظر الطلاب السعوديين في مختلف المراحل الدراسية الابتدائي والمتوسط والثانوي اجازة نهاية العام الدراسي الحالي، ومن المقرر أن تكون بدايتها في تاريخ الفاتح من ذو الحجة 1443 الموافق ليوم 30 من شهر يونيو 2022، وهذا بعد أن يستكمل الطلاب دراسة الفصل الثالث الذي تم استحداثه في السنة الدراسية الحالية، ومن المتوقع أن تكون مدة الاجازة الصيفية لهذا العام أقل من السنوات التي مضت بالنظر للتقويم الدراسي الجديد.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع موعد إجازة الحج للطلاب 1443، وهو من ضمن المواضيع الهامة التي يتساءل عنها الطلاب وأولياؤهم في المملكة العربية السعودية، كما تطرقنا إلى ذكر موعد عيد الأضحى، بالإضافة إلى اجازة نهاية العام.