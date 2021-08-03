متى غرة السنة الهجرية الجديدة 1444؟؟ الفلك الدولي يرد

متى غرة السنة الهجرية الجديدة 1444، يتسائل الالاف من المسلمين عن متى غرة السنة الهجرية الجديدة 1444 في كافة اقطار العالم العربي الاسلامي، حيث تعد رأس السنة الهجرية احد المناسبات الاسلامية، وقد كشف مدير مركز الفلك الدولي في السعودية، محمد شوكت عودة، أن غالبية الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر محرم في يوم الاحد القادم بمشيئة الله.

متى غرة السنة الهجرية الجديدة 1444

واشار عودة أن الاقتران المركزي في ذلك اليوم سيكون في تمام الساعة 01:50 ظهرا بتوقيت غرينتش، مؤكدا أنه يستحيل رؤية هلال شهر محرم يوم الاحد القادم من أي مكان في العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، وعليه فأن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 اغسطس الجاري هو اوى ايام السنة الهجرية الجديدة في اغلب اقطار العالم العربي والاسلامي.

تحري هلال شهر محرم 1444

واكد عودة أن رؤية هلال محرم 1444 سيكون مستحيل في يوم الاحد القادم، حيث أوضح مدير مركز الفلك الدولي أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس ستكون كما يلي: