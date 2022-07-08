متى صلاة عيد الاضحى المبارك 2022 في المملكة العربية السعودية

العديد من المواطنين السعوديين يطرحون سؤال متى صلاة عيد الاضحى المبارك 2022 في السعودية، هذا وكانت دار الإفتاء في المملكة قد صرحت بأن موعد العيد سيكون يوم السبت التاسع من شهر يوليو 2022، والناس في السعودية يستعلمون عن موعد صلاة العيد بالمملكة في مكة والمدينة وغيرها، كما أنهم يتساءلون إذا ما كان سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كما كان الأمر من قبل أم لا، وفي هذا المقال سنتحدث عن كل تفاصيل الموضوع، تابعو معنا.

متى صلاة عيد الاضحى المبارك 2022 في السعودية

يطرح السعوديين متى صلاة عيد الاضحى المبارك 2022 في السعودية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أول صلاة عيد أضحى بالمملكة ستكون في بداية من الساعة الخامسة وأربعة عشرة دقيقة صباحا، أما وقت آخر صلاة فسيكون على الساعة 06:06 في الصباح، وموعد الصلاة في منطقة بيشة يكون على الساعة 05:44 صباحا، أما بالنسبة لصلاة العيد في مدينة الرياض ستكون بعد ربع ساعة أو عشرين دقيقة من شروق الشمس.

موعد صلاة العيد الأضحى 2022 السعودية

علاوة على ذلك، سنذكر لكم مواعيد صلاة العيد الأضحى 2022 في بقية المدن السعودية:

تبوك على الساعة 0:04

جدة: 06:06

المدينة المنورة: 06:05

والطائف: 06:02

توقيت صلاة العيد نجران: 05:54 صباحا

الدمام: 05:14

الإجراءات الاحترازية في صلاة العيد 2022

بالنسبة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في صلاة العيد لن يكون مفروضا هذه المرة كما كان الأمر في العامين الماضيين، وقد تم فرض تطبيق الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا في ظل الانتشار الكبير للوباء، ولكن هذه السنة ستعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق وهذا الأمر أسعد الجميع، كما سيتم منح إجازات للموظفين، عدد أيام الإجازة في القطاع الحكومي 9 أيام، أما إجازة القطاع الخاص بدأت من اليوم التاسع من ذي الحجة، وهي إجازات مدفوعة الأجر.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال متى صلاة عيد الاضحى 2022 في السعودية، وقد ذكرنا لكم مواقيت صلاة العيد في المملكة العربية السعودية في عدد من المدن.