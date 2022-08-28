متى تنزل زيادة الضمان الاجتماعي المطور للعائل والتابع هذا الشهر ؟.. الموارد البشرية تبُشر

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن زيادة في الضمان الاجتماعي لمستفيديه، حيث تسعى لبذل قصارى جهدها لتوفير يد العون لهم لتلبية الاحتياجات الاساسية في حياتهم اليومية للعيش حياة كريمة، وبناءً على آخر تلك الآخبار بدأ البحث من قبل مستفيدي الضمان عن متى تنزل زيادة الضمان الاجتماعي وهل ستكون بالتزامن مع صرف الراتب القادم أم لا وسوف نُجيب على ذلك الأمر خلال مقالنا هذا.

متى تنزل زيادة الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن زيادة الضمان الاجتماعي لكلاً من العائل وبنسبة 20% أما بالنسبة للتابع فتكون زيادته 96% من الأشخاص المؤهلين والذين تم التحقق من أهليتهم، حيث تسعى الوزارة لتقديم يد العون بشكل مستمر لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والجديد، كما وحدت يوم صرف راتب الضمان.

شروط الحصول على راتب الضمان المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توافرها في كافة الأشخاص الراغبين في التسجيل للحصول على هذا الدعم، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل أراضيها بشكل دائم.

ضرورة أن يقل الحد الأدنى لكل أسرة عن 1100 ريال بالنسبة للعائل و 550 لكل فرد داخل الأسرة.

يلزم أن تتوافر كافة المتطلبات والشروط في الشخص المتقدم الراغب في الحصول على راتب الضمان.

ينبغي أن يتم الالتزام بجميع البرامج التدريبية لكافة القادرين من أفراد الأسرة.

يشترط ألا يكون الشخص المتقدم للحصول على راتب الضمان متواجد في أحد مراكز دور الرعاية.

لابد من تقديم بيانات صحيحة وخالية تمامًا من الخطأ لكي تتمكن من الحصول على الراتب في حال توافر الشروط السابق ذكرها.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي القادم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الراتب وهو كل يوم واحد من الشهر الميلادي، ولكن قد يتأخر أو يتقدم الصرف في حالة مصادفة يوم الصرف لإجازة رسمية بالمملكة، أما بالنسبة للدفعة القادمة فسيتم صرفها للمستفيدين بتاريخ 5 صفر لعام 1444 الموافق بتاريخ الميلادي واحد سبتمبر لعام 2022، اما بالنسبة للتسجيل في الضمان فأنه تم تمديده حتى تاريخ 30 أكتوبر لعام 2022.