متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1444 هذا الشهر؟.. المؤسسة العامة للتأمينات توضح

قامت الحكومة السعودية بتقديم خدمة التأمينات الاجتماعية للمواطن عندما يبلغ سن 60، حيث أن التأمينات تساعده في الحصول على معاشه المخصص له، ويتكلف التأمين بحماية المواطن من حيث توفير العلاج له في حالة إذا وقع له حادث أو في حال تعرضه للطرد، والجدير بالذكر هنا أن التأمينات قد نجحت في القضاء على مشكلات العمال بنسبة حوالي 60 ‎%‎.

والسؤال المطروح هنا متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1444؟ وهذا ما سنجيب عنه اليوم من خلال موقعنا وكذلك كيفية التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات، فضلاً تابعوا معنا.

متى تنزل رواتب التأمينات الاجتماعية 1444؟

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن موعد نزول رواتب التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقاً للمواعيد الآتية:

نزل راتب التأمينات الاجتماعية لشهر يوليو يوم الخميس 30 يوليو 2022، الموافق 1 ذو الحجة 1444 في التقويم الهجري.

تم إيداع الراتب لشهر أغسطس يوم الإثنين 1 أغسطس 2022، الموافق 3 محرم 1444 في التقويم الهجري.

يودع الراتب لشهر سبتمبر يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، الموافق 5 صفر في التقويم الهجري.

ينزل راتب التأمينات لشهر أكتوبر يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، الموافق 6 ربيع الأول في التقويم الهجري.

يُصرف معاش التأمينات لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، والذي يوافق في التقويم الهجري 7 ربيع الثاني.

ينزل راتب التأمينات لشهر ديسمبر يوم الخميس 1 ديسمبر 2022 الموافق 7 جمادى الأول 1444 في التقويم الهجري.

كيفية التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يمكن لكافة المواطنين السعوديين التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفقاً للخطوات الآتية:

الانتقال المباشر إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اختر المنشأة التي ترغب بالتسجيل فيها.

ادخل إلى قائمة الخدمات الخاصة بالمشتركين، ثم انقر على تسجيل مشترك.

حدد فئة المشترك، سعودي، أو القبائل النازحة، وافد خاص، خليجي.

إدخال رقم الهوية الوطنية، ثم كتابة تاريخ الميلاد من يوم وشهر وسنة.

انقر على تبويب تحقق.

ادخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل: المؤهل العلمي، التخصص، رقم الجوال، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

تحديد العنوان الوطني، البريدي، والعنوان في الخارج.

انقر على حفظ، ثم متابعة.

سجل رقم الاشتراك، ثم الرقم الوظيفي.

تحديد نوع العمل سواء دوام كامل، أو جزئي، أو عمل عن بعد.

إدخال بيانات المهن والأجور والتي تشمل الأجر الأساسي والبدلات، والعمولات الشهرية، مع العلم أنه يتم حساب نسبة 50 ‎%‎ للتأمين من دخل المواطن الذي يتقاضى 4000 ريال سعودي شهرياً.

قراءة الإقرار جيداً، ثم انقر على حفظ ومتابعة.

أدخل البيانات المطلوبة، نوع العقد، المدة الزمنية، تحديد أيام العمل بالأسبوع، عدد ساعات العمل اليومية، المسمى الوظيفي، العطلة السنوية.