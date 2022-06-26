متى تنتهي الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي

أعلنت وزارة التعليم المواعيد الخاصة بالاختبارات النهائية ثم قامت بتأجيلها، فهي تسعى لتوفير جميع الأمور التي تتعلق بسير العملية التعليمية سواء من حيث الأيام الدراسية وأيضًا أيام الاختبارات وغيرها، لذا بدأ التساؤل من قبل الطلاب عن متى تنتهي الاختبارات النهائية رغبةً في معرفة الموعد المُقرر من قبلها، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص ذلك الأمر.

متى تنتهي الاختبارات النهائية

بدأت بالفعل الاختبارات النهائية للترم الثالث لكافة المراحل الدراسية دون استثناء مرحلة، حيث أعلنت عن تأجيلها لكي تبدأ من اليوم بتاريخ 26 يونيو الجاري وسوف تستمر حتى 30 يونيو أي يوافق هذا بتاريخ الهجري 1 ذو الحجة، وبعدها سيحصلون على الإجازة الصيفية وهي أطول إجازة حيث ينتظرها جميع الطلاب لكي يستمتعون بها مع ذويهم.

متى تبدأ الإجازة الصيفية

تبدأ الإجازة الصيفية وفقًا لقرارات وزارة التعليم في 1 ذو الحجة وتستمر لمدة شهرين حتى بداية العام القادم بتاريخ 28 أغسطس، حيث أعلنت الوزارة عن تفاصيل العام القادم والذي سيتضمن الثلاثة فصول الدراسية فهو نظام جديد تم تطبيقه خلال العام الجاري لكي يمنح الطلاب فرصة أكبر في دراسة المقررات الدراسية إلى جانب استحداث نظام الإجازات المطولة وغيرها، وأما بالنسبة للعام القادم فسوف يبدأ في 28 أغسطس القادم وتم اعتماد إجازتي التأسيس واليوم الوطني من ضمن الإجازات الخاصة بالطلاب مثلما حدث في هذا العام، بالإضافة إلى الإجازات المطولة الآخرى والرسمية.