متى تعلن أهلية حساب المواطن لشهر أغسطس 2022 دفعة محرم 1444 للمسجلين الجُدد والقدامى

يمكن للمسجلين الجدد في حساب المواطن الحصول على دفعة حساب المواطن لشهر أغسطس، وذلك في حالة تسجيلهم في البرنامج قبل حلول 16 يوليو ومن هنا يتساءل المستفيدون من حساب المواطن حول متى تعلن أهلية حساب المواطن وذلك بعد ما سبق وتم فتح باب التسجيل في حساب المواطن بأمر من خادم الحرمين الشريفين نوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر على النحو التالي.

متى تعلن أهلية حساب المواطن؟

لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن أهلية حساب المواطن سواء للمستفيدين الجدد أو القدامى، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة أو بنهاية الشهر الحالي على أن يقوم برنامج حساب المواطن بالإعلان عن النتائج الخاصة بالأهلية حتى يتعرف المستفيدين من الدعم على نتائج الأهلية التابعة لهم، بالإضافة إلى تقديم الغير مقبولين طلب اعتراض وذلك للحصول على الدعم في أقرب وقت حتى وإن تم قبول طلب الاعتراض الخاص بهم، وعلى جانب آخر جاءت خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن كالتالي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

تسجيل الدخول بواسطة إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

من الواجهة الرئيسية والتي تحتوي على العديد من الخدمات يتم النقر على الخدمات الإلكترونية.

اختيار قائمة دراسة الأهلية.

إضافة البيانات الخاصة بالمستفيد ثم الضغط على أيقونة استعلام.

يجب الانتظار قليلاً ثم يتم بعد ذلك ظهور نتائج الأهلية.

نزول دعم حساب المواطن لشهر أغسطس

من المقرر إيداع الدعم من قبل حساب المواطن في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أغسطس 2022م والموافق ليوم 12 من شهر محرم 1444ه‍، وبذلك يصبح الوقت المتبقي على نزول دعم حساب المواطن هو أسبوعين ،مع العلم أن راتب حساب المواطن لهذا الشهر سوف يكون راتبين الأول هو الراتب الأساسي والثاني هو راتب المكرمة الملكية وذلك لجميع المستفيدين.

طريقة تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

في حالة ظهور نتائج الأهلية وظهر للمستفيد بأنه غير مؤهل يمكن له تقديم طلب اعتراض على نتائج الأهلية من خلال الخطوات التالية: