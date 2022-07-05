متى تصرف زيادة الضمان الاجتماعي وفقًا لآخر اوامر ملكية 1444 وهل تشمل المستفيدين الجُدد والقدامى؟..

يتساءل الكثيرين حول المملكة عن التفاصيل الخاصة بزيادة راتب الضمان لكافة مستفيديه سواء القديم أو الجديد أيضًا، حيث أقر خادم الحرمين العديد من الأورامر الملكية الجديدة والتي تضمنت مستفيدي الضمان وحساب المواطن ودعم المواشي أيضًا، فبرنامج الضمان الاجتماعي مُقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة الأسر من أجل توفير الدعم لهم.

متى تصرف زيادة الضمان الاجتماعي

أعلن خادم الحرمين بصرف معاش إضافي لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد والقديم، حيث خصص 20 مليار لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتم تخصيص 2 مليار لمستفيدي الضمان وهذا يُشير إلى إقتراب موعد الإيداع فمن المتوقع إيداعها قبل نهاية العام الجاري ولكن ليس لدينا أي موعد مُحدد، ولكن في حال إعلان وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف نوفيكم به مباشرةً.

هل زيادة الضمان تشمل المستفيدين الجُدد والقدامى؟

نعم، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية بعد الأمر الملكي الذي يقضي بصرف راتب إضافي لكافة مستفيديه القديم والجديد أيضًا ولكن الموعد المُقرر لصرفه حتى الآن مجهول ولكن في حال إعلانها عن موعد مُحدد سوف نوفيكم به مباشرةَ.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي

يُمكنك التواصل مع برنامج الضمان الاجتماعي المُقدم من قبل وزارة الموارد البشرية بالسعودية، ولكي تتمكن من ذلك في حال مواجهة أي مشكلة أو الرغبة في الاستفسار عن أي أمر لابد من التواصل عبر الآتي: