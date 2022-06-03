متى تبدا الاجازة الصيفية 2022 بالمملكة العربية السعودية
يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد الاجازة الصيفية 2022، وذلك من أجل الاستعداد للإجازة، حيث أن المملكة العربية السعودية قامت مؤخرا بتغيير نظام الدراسة للعام 1443- 2022، على أن يكون العام الدراسي مقسم إلى ثلاثة فصول دراسية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المناهج التعليمية بالنسبة للطلاب للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمملكة، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أهم التفاصيل الخاصة بإجازة نهاية العام وهي الإجازة الصيفية للعام 1443 – 2022، وماهي مدتها.
متى تبدا الاجازة الصيفية 2022 بالمملكة العربية السعودية
من المقرر أن يكون يوم 30 يونيو 2022 من العام 2022، الموافق 1 من ذي الحجة للعام 1443، هو بداية الإجازة الصيفية بالمملكة العربية السعودية، وهذا وفقا للتقويم الدراسي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية.
كم مدة الإجازة الصيفية 2022 في السعودية
وفقا للتقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية، فإنه من المقرر أن تكون مدة الإجازة الصيفية للعام الدراسي 2022 – 1443 شهرين، حيث أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ من شهر أغسطس 2022 وتحديدا يوم 28، على أن يكون البداية من شهر صفر للعام الهجري 1444.
إجازات العام الدراسي في السعودية 1443
حددت وزارة التعليم السعودية جدول إجازات العام الدراسي 2022 – 1443، ويكون كالتالي :
- إجازة اليوم الوطني : بداية الإجازة 15 صفر 1443، على أن تنتهي يوم 19 صفر 1443.
- إجازة نهاية أسبوع مُطوّلة : تبدأ يوم 11 ربيع الأوّل 1443 ، وتنتهي يوم 12 ربيع الأوّل 1443.
- إجازة نهاية أسبوع مُطوّلة : بدايتها يوم 29 ربيع الأوّل 1443 ، ونهايتها 2 ربيع الثّاني 1443.
- إجازة الفصل الأول : تبدأ الإجازة في يوم 20 ربيع الثاني 1443 ، وتنتهي يوم 1 رجب 1443.
- إجازة نهاية أسبوع مُطوّلة : تكون البداية 15 جمادى الأولى 1443 ، ونهايتها 15 جمادى الأولى 1443.
- إجازة منتصف الفصل الثّاني : من المقرر أن تبدأ يوم 3 جمادى الأخرى 1443 ، على أن تنتهي في 13 جمادى الأخرى 1443.
- إجازة نهاية أسبوع مُطوّلة : بداية الإجازة يوم 1 رجب 1443، وتنتهي يوم 5 رجب 1443.
- إجازة نهاية أسبوع مُطوّلة : من يوم 22 رجب 1443،إلى يوم 26 رجب 1443.
- إجازة الفصل الثاني :من 7 شعبان 1443، إلى 17 شعبان 1443.
- إجازة عيد الفطر: من 24 رمضان 1443، وحتى 7شوال 1443.
- إجازة نهاية أسبوع مُطوّلة : 24 شوّال 1443، 28 شوّال 1443.
- إجازة نهاية أسبوع مُطوّلة : 16 ذو القعدة 1443، 20 ذو القعدة 1443.