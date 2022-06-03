يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد الاجازة الصيفية 2022، وذلك من أجل الاستعداد للإجازة، حيث أن المملكة العربية السعودية قامت مؤخرا بتغيير نظام الدراسة للعام 1443- 2022، على أن يكون العام الدراسي مقسم إلى ثلاثة فصول دراسية، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المناهج التعليمية بالنسبة للطلاب للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمملكة، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أهم التفاصيل الخاصة بإجازة نهاية العام وهي الإجازة الصيفية للعام 1443 – 2022، وماهي مدتها.

متى تبدا الاجازة الصيفية 2022 بالمملكة العربية السعودية

من المقرر أن يكون يوم 30 يونيو 2022 من العام 2022، الموافق 1 من ذي الحجة للعام 1443، هو بداية الإجازة الصيفية بالمملكة العربية السعودية، وهذا وفقا للتقويم الدراسي الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية.

كم مدة الإجازة الصيفية 2022 في السعودية

وفقا للتقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية، فإنه من المقرر أن تكون مدة الإجازة الصيفية للعام الدراسي 2022 – 1443 شهرين، حيث أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ من شهر أغسطس 2022 وتحديدا يوم 28، على أن يكون البداية من شهر صفر للعام الهجري 1444.

إجازات العام الدراسي في السعودية 1443

حددت وزارة التعليم السعودية جدول إجازات العام الدراسي 2022 – 1443، ويكون كالتالي :