متى اليوم الوطني الـ 92 السعودي 1444 – 2022 وشعار هذا العام وإجازته

يتساءل جميع المواطنين والمقيمين في السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن متى اليوم الوطني السعودي 1444 – 2022؟ وما هو شعار هذا العام، من أجل الاستعداد لبدء الاحتفالات الكبرى في جميع أنحاء المملكة، إحياءً لتلك الذكرى السنوية، التي يتم اعتبارها يوم عطلة رسمية في البلاد للعاملين بكافة القطاعات الحكومية والخاصة.

كم باقي على اليوم الوطني ٢٠٢٢

اليوم الوطني السعودي في التقويم الهجري هو يوم 27 من شهر صفر 1444 هـ الموافق الجمعة، ومن الشهر الميلادي سيوافق 23 سبتمبر 2022 م، ويرجع الإحتفال فيه إلى مثل هذا اليوم من العام 1932م، حين تم الإعلان عن تسليم الملك “عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود” مقاليد الحكم بعدما تم توحيد الأراضي في المملكة العربية السعودية، وتوحيد نجد والحجاز، في حين قرر الملك “عبد الله بن عبد العزيز”، اعتباره بالإعلان يوم إجازة رسمية من كل عام لجميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص.

شعار اليوم الوطني السعودي

شعار اليوم الوطني السعودي للعام الماضي كان “هي لنا دار”، وسط تقارير بأنه من المتوقع أن يكون نفس شعار العام الجاري للذكري 92، وستعلن الهيئة العامة للترفية، رسميًا خلال الأيام المقبل التفاصيل، وهل سيتم إطلاق اسم جديد، أم سيتم الإبقاء على شعار العام الماضي.

إجازة اليوم الوطني 1444

سوف تبدأ إجازة اليوم الوطني 1444-2022 من يوم 21 سبتمبر 2022 الموافق يوم الأربعاء حتى يوم 24 سبتمبر 2022 الموافق يوم السبت، وسوف تكون إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يعود جميع الموظفين إلى العمل يوم 25 سبتمبر 2022 الموافق يوم الأحد.

في الوقت الذي سيتم إطلاق فيها العنان للاحتفالات والحفلات الغنائية والعروض الترفيهية في جميع مدن وأحياء المملكة، في حين تكتسي الشوارع بالأعلام وباللون الأخضر، وتبدأ الكثير من الشركات والمؤسسات في إطلاق العروض والتخفيضات الكبيرة.