متى إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 2022 ومظاهر وعروض الإحتفال باليوم الوطني

يعد اليوم الوطني السعودي من الأيام المميزة في المملكة السعودية، وفي هذا اليوم تتجدد روح الانتماء لدى المواطنين لدولتهم، ويجتمعون تحت سقف واحد لتمكنهم من المساهمة في بناء وازدهار المملكة، وتتعدد مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي حيث تقوم العديد من المتاجر والمطاعم بعرض الكثير من التخفيضات على السلع المختلفة، كما تحرص الحكومة السعودية على منح العاملين في قطاعات الدولة إجازة رسمية، بناء على ما نص عليه قانون العمل ولائحة الإجازات الرسمية في المملكة.

اليوم الوطني السعودي 1444

يعد اليوم الوطني السعودي 1444 من أهم المناسبات التي تحدث في المملكة السعودية في كل عام، ويعد هذا اليوم هو اليوم الذي تتجدد فيه روح الانتماء لدى السعوديين، وينتظر كافة المواطنين في السعودية هذا اليوم من كل عام، وفيه يتجدد معاني القيم الحضارية في نفوس الأجيال، ويعود اليوم الوطني إلى ذكرى قيام الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد المملكة واستعادة مدينة الرياض بعد كفاح دام لمدة 30 عامًا لتجميع الكثير من القبائل تحت رايته، وتم تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444

حيث قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية بالإعلان عن موعد الاحتفال باليوم الوطني السعودي والإجازة الرسمية للاحتفال به لعام 1444 هجرياً، ومن المؤكد بأنها تكون يوم الجمعة 26 من شهر صفر للعام الهجري 1444، الموافق يوم 23 سبتمبر ميلادياً 2022، ويكون هذا اليوم إجازة مدفوعة بكامل الأجر لجميع الموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص، وأوضحت الوزارة بأن إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 تشمل القطاعات الصحية والمستشفيات، ولكن مع استثناء أقسام الطوارئ والتي تعمل طيلة أيام الإجازة من أجل الحالات الطارئة.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي

حيث يعد هناك بعض المظاهر التي تحدث في السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي، ومن أهمها ما يلي:

يتم رفع علم السعودية في كافة الطرق وأعلى المباني.

ويتم تزيين الشوارع والساحات وإطلاق الألعاب النارية والعروض الفنية في المملكة.

ويتم تقديم العديد من الخصومات والعروض من بعض المحال والمطاعم.

تنظيم مهرجانات في مدن المملكة.

تعمل الوزارات المعنية على إعداد برنامج ترفيهي خاص بهذا اليوم.

رحلات متعددة لزيارة الأماكن التاريخية الشاهدة على تاريخ السعودية.

شعار اليوم الوطني السعودي 2022

حيث تعد هوية اليوم الوطني السعودي الـ92 قد صممت لكي تتماشى مع مشاريع السعودية المتوقعة لعام 2030، وقد تكونت الهوية من شعارين مدمجين، لفظي وفني، ويتمثلوا في طموح أبناء المملكة وانتماءهم ووحدتهم، وتتخذ هوية اليوم الوطني شعارها اللفظي من عبارة “هي لنا دار” لما يتعلق بالجملة من دلالات صادقة وعميقة، فضلًا عن ملامستها وجدان السعوديين الذين اعتادوا وصف وطنهم بالدار في كثير من الأغاني والقصائد الشعبية التي تمثل جزءا من تراثهم وحاضرهم، وقد صممت الشعار على خريطة البلاد، وكتبت عبارة “هي لنا دار” بخط الثلث المرسوم على العلم السعودي، كما دعمت التصميم بمجموعة من الألوان العاكسة لعدد من المعاني المرتبطة بالمملكة.