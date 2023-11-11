“متوقع استمرارها حتى التاسعة مساءً”.. أمطار غزيرة على مكة و4 مناطق أخرى

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت، تحذيرًا بشأن استمرار الأحوال المطرية، فقد رُفعت درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالصواعق الرعدية وارتفاع منسوب المياه في الأودية حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار رعدية في مكة المكرمة - مصدر الصورة: CNN

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، أن هذه الحالة ستؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الأودية، وستكون المناطق التالية متأثرة بارتفاع منسوب المياه وتأثيرات الطقس:

المنطقة الشرقية، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة. مكة المكرمة، وتشمل العاصمة المقدسة والعرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ والخرمة والمويع وتربة ورنيه. الباحة، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد. جازان، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش. عسير، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة.

ونصح الدفاع المدني الأشخاص بأخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية والرياح العاتية والغبار، وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء الطقس السيئ، وفي نفس الوقت، رفع الهلال الأحمر مستوى الجاهزية إلى الأقصى تماشيًا مع الأحوال المطرية التي تشهدها المنطقة وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد.