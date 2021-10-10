متطلبات زراعة الأشجار في الرياض.. تعرّف عليها

سجل الكثيرون من المواطنين السعوديين القاطنين في مدينة الرياض حضوراً هائلاً في مشروع التشجير الحضري في الرياض، بهدف زراعة أشجاراً محلية تكون بمثابة لوحة طبيعية تشكل خريطة المملكة العربية السعودية، بجانب المساهمة في تنمية الغطاء النباتي والحد من الآثار الناجمة عن التصحر، بالإضافة إلى تعزيز العادات الإيجابية في الحفاظ على البيئة وحمايتها.

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متطلبات زراعة الأشجار في الرياض

من جانبها، كشفت أمانة منطقة الرياض، عن المتطلبات التي يجب مراعاتها عند اختيار المواطنين للأشجار التي يتم غرسها، خاصة وأنه يتم غرس 157 شجرة بشكل يومي في العاصمة، وذلك بهدف المساهمة من قبل المواطنين في تحقيق مشروع التشجير الحضري في الرياض، لافتة إلى أن المتطلبات التي يجب مراعاتها تشمل الآتي:

أن تكون الشجرة مناسبة للمناخ الخاص بمدينة الرياض.

أن توفر الشجرة ظلًا واسعًا، لتعميم الفائدة منها.

يجب أن تكون نوعية الشجرة من الأنواع المحدودة في استهلاكها للمياة.

يجب أن تكون الأشجار التي وقع عليها الاختيار، من الأنواع سريعة النمو.

مشروع الرياض الخضراء

يهدف مشروع الرياض الخضراء، إلى غرس 7.5 مليون شجرة في العاصمة الرياض، وهو من أكبر مشاريع التشجير الحضري في العالم، وأحد أكبر المشاريع في الرياض، لتحقيق أحد أهداف خطة المملكة للتنمية المستدامة، من خلال رفع تصنيف مدينة الرياض بين أقرانها في العالم، وتصنيفها ضمن أفضل 10 مدن اقتصادية على مستوى العالم.

وفي وقت سابق، وبالتحديد في أكتوبر من العام الماضي، أطلقت وزارة البيئة السعودية حملة “لنجعلها خضراء”، لتنمية الغطاء النباتي في المملكة، وذلك بهدف زراعة الأشجار المهددة بالانقراض، بسبب تعرضها المستمر للرعي الجائر والاحتطاب، بالإضافة إلى الأنواع التي تأثرت بالتوسع العمراني الذي طال مواقعها الطبيعية خلال السنوات االأخيرة، مما تسبب في تناقص أعدادها بشكل كبير.