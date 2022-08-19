متحدث عشوائيات مكة: 46 عائلة سعودية فقط تسكن حي الكدوة وآلاف من غير السعوديين

قال المتحدث باسم مشروع تطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة أمجد مغربي، أن منطقة حي “الكدوة” في مكة المكرمة، والتي تبعد عن الحرم المكي بحوالي 500 متر فقط، تحتوي على 2800 عقار بمساحة 680 ألف كيلو متر مربع، وأشار أنه عند الانتهاء من أعمال الإزالات لجميع الأحياء العشوائية في المنطقة، ستكون هناك فرصا واعدة للاستثمار، وستكون تلك الفرص رافداً جديدا لقطاع الإسكان لزوار مكة، ولأهلها.

وأشار مغربي في لقاء له مع برنامج “mbc في أسبوع” على قناة “إم بي سي” إلى أن عدد العوائل التي تسكن حي الكدوة 46 عائلة فقط من السعوديين، بينما يسكنها من غير السعوديين أكثر من 30 ألفا.

تقرير متلفز لقناة mbc

وأوضح تقرير مصور تم بثه على “mbc” أن عدد العقارات التي سوف يتم إزالتها بلغ نحو 2000 عقار.

وأضاف مغربي في الفيديو المتلفز أيضا، أن المناطق العشوائية في تعريفها وفقا للوائح “هي المناطق التي نشأت بلا مخططات معتمدة، وبلا وجود معايير هندسية حالية، لكن طبيعة التخطيط التي كانت موجودة وسائدة كانت عشوائية أو تلقائية إلى حد كبير”.

وأردف مغربي قائلا: “بعد وجود مخططات منظمة، وجد أهلها فرصة لهم في هذه المخططات التي تتوفر فيها خدمات أخرى أعلى من الخدمات الموجودة”.

جدير بالذكر، أن أعمال الإزالة في الكدوة بمكة المكرمة، كانت قد بدأت في الثلث الثاني من شهر أغسطس الجاري، وما زالت الأعمال جارية.