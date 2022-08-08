متحدث الموارد البشرية: تتمثل أهمية برنامج الارتباط الوظيفي في رفع مستوى التنافسية الإيجابية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، سعد آل حماد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تتمثل أهمية برنامج الارتباط الوظيفي في رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وذلك للوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطا، ويتم تحفيز مستوى إنتاجية الموظفين، وخلق الرغبة دائما في التميز”.

تتمثل أهمية برنامج #الارتباط_الوظيفي في رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية للوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطاً، تُحفز مستوى إنتاجية الموظفين وتخلق فيهم الانتماء والرغبة الدائمة في التميز. https://t.co/jHMWe7TPFF — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) August 8, 2022

وعلى حسابها الرسمي أيضا على موقع “تويتر” نشرت وزارة التنمية البشرية إنفوجرافاً يوضح الجهات الأكثر تحقيقا للارتباط الوظيفي عام 2021، حيث أحرزت وزارة الرياضة السعودية المركز الأول في الارتباط الوظيفي، ثم تلتها وزارة التجارة، وأحرزت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المركز الثالث، وفي مجال التعليم والتدريب جاء معهد الإدارة العامة في الترتيب الأول، ثم بعد ذلك جاءت جامعة المجمعة في المركز الثاني، بينما أحرزت جامعة المدينة المنورة المركز الثالث.

وفي فئة المؤسسات والمجالس والهيئات العامة جاءت المؤسسة العامة للتدريب التقني، والمهني في المركز الثالث في قياس الارتباط الوظيفي.

نبارك لـ @tvtcweb حصولهم على المركز الثالث في قياس #الارتباط_الوظيفي لفئة المؤسسات والمجالس والهيئات العامة. pic.twitter.com/PT9HVmeVrS — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 8, 2022

ما هو الارتباط الوظيفي في بيئة العمل؟

وتعرف وزارة الموارد البشرية الارتباط الوظيفي في بيئة العمل بأنه “استشعار الموظفون والموظفات أهمية تحقيق أهداف منظمتهم، مع استحضار الشغف لتحقيقها دون توان، وذلك عبر الابتكار، وإيجاد الحلول غير التقليدية، انطلاقا من حبهم وحرصهم عليها”.

تعرّف على برنامج الارتباط الوظيفي، والذي يكرّس ثقافة العمل وفق أعلى معايير التحفيز لبيئات الأعمال في القطاع العام. #الارتباط_الوظيفي #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/5lGFCqrQay — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 8, 2022

يشار إلى أن برنامج الارتباط الوظيفي انطلق في مرحلته التأسيسية عام 2017، واليوم هو عامه الخامس في تكريم الجهات التي حققت نتائج متقدمة به.