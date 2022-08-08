أخبار السعودية

متحدث الموارد البشرية: تتمثل أهمية برنامج الارتباط الوظيفي في رفع مستوى التنافسية الإيجابية

أحمد مراد

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، سعد آل حماد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تتمثل أهمية برنامج الارتباط الوظيفي في رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وذلك للوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطا، ويتم تحفيز مستوى إنتاجية الموظفين، وخلق الرغبة دائما في التميز”.

وعلى حسابها الرسمي أيضا على موقع “تويتر” نشرت وزارة التنمية البشرية إنفوجرافاً يوضح الجهات الأكثر تحقيقا للارتباط الوظيفي عام 2021، حيث أحرزت وزارة الرياضة السعودية المركز الأول في الارتباط الوظيفي، ثم تلتها وزارة التجارة، وأحرزت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المركز الثالث، وفي مجال التعليم والتدريب جاء معهد الإدارة العامة في الترتيب الأول، ثم بعد ذلك جاءت جامعة المجمعة في المركز الثاني، بينما أحرزت جامعة المدينة المنورة المركز الثالث.

متحدث الموارد البشرية تكشف أهمية

وفي فئة المؤسسات والمجالس والهيئات العامة جاءت المؤسسة العامة للتدريب التقني، والمهني في المركز الثالث في قياس الارتباط الوظيفي.

ما هو الارتباط الوظيفي في بيئة العمل؟

وتعرف وزارة الموارد البشرية الارتباط الوظيفي في بيئة العمل بأنه “استشعار الموظفون والموظفات أهمية تحقيق أهداف منظمتهم، مع استحضار الشغف لتحقيقها دون توان، وذلك عبر الابتكار، وإيجاد الحلول غير التقليدية، انطلاقا من حبهم وحرصهم عليها”.

يشار إلى أن برنامج الارتباط الوظيفي انطلق في مرحلته التأسيسية عام 2017، واليوم هو عامه الخامس في تكريم الجهات التي حققت نتائج متقدمة به.

أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.


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