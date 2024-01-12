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متحدث «الدفاع»: لا صحة لوصول قوات أجنبية بالطائف

أحمد مراد

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد ركن، تركي المالكي، أنه لا صحة لما يتردد عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف.

العميد ركن المالكي ينفي وصول قوات أجنبية إلى الطائف

السعودية تنفي استخدام أراضيها لضرب أهداف في اليمن- مصدر الصورة: حساب متحدث الدفاع على إكي

وكانت القوات الجوية الأمريكية قد أعلنت في وقت مبكر الجمعة، أنها قامت بعمليات ضد 60 هدفا في 16 موقع تابع للحوثيين، وتم استهداف مراكز سيطرة لهم في اليمن، وأنظمة رادارات خاصة بالدفاع الجوي.

وقالت القوات الجوية الأمريكية، أنه تم إطلاق أكثر من مئة صاروخ موجه بدقة، وتم استخدام طائرات وصواريخ توماهوك، وتم إطلاقها من السفن والغواصات.

وتم تداول مقاطع مرئية من الداخل اليمني توثيقا للضربات الأمريكية لمعسكر الجند التابع للحوثيين في اليمن.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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