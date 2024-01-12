متحدث «الدفاع»: لا صحة لوصول قوات أجنبية بالطائف

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد ركن، تركي المالكي، أنه لا صحة لما يتردد عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف.

السعودية تنفي استخدام أراضيها لضرب أهداف في اليمن- مصدر الصورة: حساب متحدث الدفاع على إكي

وكانت القوات الجوية الأمريكية قد أعلنت في وقت مبكر الجمعة، أنها قامت بعمليات ضد 60 هدفا في 16 موقع تابع للحوثيين، وتم استهداف مراكز سيطرة لهم في اليمن، وأنظمة رادارات خاصة بالدفاع الجوي.

وقالت القوات الجوية الأمريكية، أنه تم إطلاق أكثر من مئة صاروخ موجه بدقة، وتم استخدام طائرات وصواريخ توماهوك، وتم إطلاقها من السفن والغواصات.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع #السعودية العميد الركن تركي المالكي: لا صحة لما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة #الطائف pic.twitter.com/ETav2XF4bk — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 11, 2024

وتم تداول مقاطع مرئية من الداخل اليمني توثيقا للضربات الأمريكية لمعسكر الجند التابع للحوثيين في اليمن.