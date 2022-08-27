أخبار السعودية

متحدثة التعليم: منع المشروبات الغازية في المدارس

محمد عبد الحميد

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم السعودي، ابتسام الشهري، أن المشروبات الغازية غير مسموح بها في المدارس لأنها تخالف الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

منع المشروبات الغازيه

وأدلت الشهري بهذه التصريحات لقناة الإخبارية السعودية، مضيفة أن وزارة الصحة وضعت الاشتراطات الصحية لخدمات التغذية التي ستقدم لطلبة المدارس.

وشددت على أن وزارة التعليم، ستراقب كافيتيريات المدارس للتحقق من التزامها بعدم بيع المشروبات الغازية، وكذلك التزامها ببيع الخيارات الغذائية المسموح بها في المدارس.

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وزارة التعليم في السعودية تمنع بيع المشروبات الغازية في المدارس، وتراقب التزام المقاصف بذلك

وأوضحت الشهري أن وزارة التربية، وجهت قطاع التعليم بفتح أبواب المنافسة أمام القطاع الخاص في تقديم الخدمات الغذائية.

وحول استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، أكد المتحدث باسم التعليم أن، وزير التربية والتعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، حريص على توجيه كافة إدارات التعليم لترميم المدارس وصيانتها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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