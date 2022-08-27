متحدثة التعليم: منع المشروبات الغازية في المدارس

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم السعودي، ابتسام الشهري، أن المشروبات الغازية غير مسموح بها في المدارس لأنها تخالف الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأدلت الشهري بهذه التصريحات لقناة الإخبارية السعودية، مضيفة أن وزارة الصحة وضعت الاشتراطات الصحية لخدمات التغذية التي ستقدم لطلبة المدارس.

وشددت على أن وزارة التعليم، ستراقب كافيتيريات المدارس للتحقق من التزامها بعدم بيع المشروبات الغازية، وكذلك التزامها ببيع الخيارات الغذائية المسموح بها في المدارس.

وأوضحت الشهري أن وزارة التربية، وجهت قطاع التعليم بفتح أبواب المنافسة أمام القطاع الخاص في تقديم الخدمات الغذائية.

وحول استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، أكد المتحدث باسم التعليم أن، وزير التربية والتعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، حريص على توجيه كافة إدارات التعليم لترميم المدارس وصيانتها قبل بدء العام الدراسي الجديد.