بعد صدور الأوامر الملكية “المرسوم الملكي” بالأمس وتحديداً المُتعلقة بصرف راتبين لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم صغار مربي الماشية، كان هُناك العديد من التساؤلات التي تتعلق بهذا الأمر، وأهمها “كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد؟” تعرف على جدول الحد الأدنى للأسر والأفراد، وسوف نُوضح لكم كم حساب المواطن للزوجة وأـيضاً كم زيادة حساب المواطن للمولود.

كم زيادة حساب المواطن 2022 صرف الدعم الإضافي

أوضح برنامج حساب المواطن أن الحساب النقدي بالتسجيل يكون بحد أقصى للراتب 2,000 ريال سعودي، ومن جِهة أخرى أوجب أن يكون التسجيل أولاً لرب الأسرة، وسوف نُوضح لكم تفصيلاً كم زيادة حساب المواطن 2022، وأيضاً قيمة دعم حساب المواطن:

يتم استقبال الأفراد المُستقلين الأكثر من 18 عام.

يتم احتساب الفرد التابع من قِبل برنامج حساب المواطن الأقل من 18 عام مبلغ وقيمته 208 ريال سعودي، وجدير بالذكر أنه كان يتم صرف دعم حساب المواطن سابقاً بقيمة 125 ريال سعودي.

يكون دعم حساب المواطن للفرد المستقل 720 ريال سعودي.

في حال كان الفرد المُستقل بعمر الـ18 عام يكون قيمة دعم حساب المواطن 360 ريال سعودي.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443 بعد إضافة قيمة الدعم الإضافي

من قِبل برنامج “حساب المواطن” تم الإعلان وتوضيح الأمر بشأن كافة التفاصيل المُتعلقة بآلية وضوابط الدعم من خلال جدول الاستحقاق الكامل للأسر والحد الأدنى في حساب المواطن، وعبر ذلك الجدول تم توضيح الأمر أيضاً بشأن الحد المانع لحساب المواطن، وأيضاً حد الإعفاء من التناقص، وسوف تُوضح لكم الجداول أدناه كافة التفاصيل:

حاسبة حساب المواطن الجديد

من قِبل كافة المُتقدمين يجب أن يتم إرفاق الراتب بالإضافة إلى ضرورة إدراج التابعين عبر رابط حاسبة حساب المواطن، والتي من خلالها يتم احتساب قيمة راتب حساب المواطن بطريقة أوتوماتيكية تماماً، وذلك حسب توضيحات برنامج حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة المُعلن عنها.