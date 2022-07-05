أخبار السعودية

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443 بعد إضافة قيمة الدعم الإضافي

إسلام إبراهيم محمد

بعد صدور الأوامر الملكية “المرسوم الملكي” بالأمس وتحديداً المُتعلقة بصرف راتبين لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم صغار مربي الماشية، كان هُناك العديد من التساؤلات التي تتعلق بهذا الأمر، وأهمها “كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد؟” تعرف على جدول الحد الأدنى للأسر والأفراد، وسوف نُوضح لكم كم حساب المواطن للزوجة وأـيضاً كم زيادة حساب المواطن للمولود.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443

كم زيادة حساب المواطن 2022 صرف الدعم الإضافي

أوضح برنامج حساب المواطن أن الحساب النقدي بالتسجيل يكون بحد أقصى للراتب 2,000 ريال سعودي، ومن جِهة أخرى أوجب أن يكون التسجيل أولاً لرب الأسرة، وسوف نُوضح لكم تفصيلاً كم زيادة حساب المواطن 2022، وأيضاً قيمة دعم حساب المواطن:

السعودية تعيد فتح حسابات جديدة ببرنامج حساب المواطن كيفية التسجيل والشروط

كم زيادة حساب المواطن 1443 الشهرية وهل تستمر لنهاية العام 2022؟

  • يتم استقبال الأفراد المُستقلين الأكثر من 18 عام.
  • يتم احتساب الفرد التابع من قِبل برنامج حساب المواطن الأقل من 18 عام مبلغ وقيمته 208 ريال سعودي، وجدير بالذكر أنه كان يتم صرف دعم حساب المواطن سابقاً بقيمة 125 ريال سعودي.
  • يكون دعم حساب المواطن للفرد المستقل 720 ريال سعودي.
  • في حال كان الفرد المُستقل بعمر الـ18 عام يكون قيمة دعم حساب المواطن 360 ريال سعودي.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443 بعد إضافة قيمة الدعم الإضافي

من قِبل برنامج “حساب المواطن” تم الإعلان وتوضيح الأمر بشأن كافة التفاصيل المُتعلقة بآلية وضوابط الدعم من خلال جدول الاستحقاق الكامل للأسر والحد الأدنى في حساب المواطن، وعبر ذلك الجدول تم توضيح الأمر أيضاً بشأن الحد المانع لحساب المواطن، وأيضاً حد الإعفاء من التناقص، وسوف تُوضح لكم الجداول أدناه كافة التفاصيل:

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443

حاسبة حساب المواطن الجديد

من قِبل كافة المُتقدمين يجب أن يتم إرفاق الراتب بالإضافة إلى ضرورة إدراج التابعين عبر رابط حاسبة حساب المواطن، والتي من خلالها يتم احتساب قيمة راتب حساب المواطن بطريقة أوتوماتيكية تماماً، وذلك حسب توضيحات برنامج حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة المُعلن عنها.

إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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5 تعليقات
  1. فهد يقول

    أنا ما نزل لي غير 400 ريال كيف يقولوا 750ريال ؟!!!

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  2. ابوتركي يقول

    استلم ٣٠٠ ريال والزياده ١٠٠ريال والتابعين ٦ افراد

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  3. حجازي يقول

    انا مافهمت هذي نجوم مصريه ايش لها في أخبار السعودية
    مافهمت تاركين أخبار بلدهم وحاشرين نفسهم من الافضل
    تتكلمون في معناة شعبكم وبلدكم أحوج في الاخبار ومع العلم
    لو تكلمنا ما تفرق معاكم لانه وجيهكم مغسوله بمرق بايت وعزت النفس
    وكرامتها مفروغ منها المهم بلاش تنشري أخبار غير ََ موثقه ولاتدخلين في شؤون غيركم بلدكم اولا انكم تنشرون عنها

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  4. مسعود علي عبدالله الشهراني يقول

    حسبي الله ونعم الوكيل مانزلي غير ٤٠٠ اربع ميه ريال سعودي ونتوا تقولون 750 للفرد الواحد معناته 350 في جيب من

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  5. غير معروف يقول

    السلام عليكم هل ام المواطنة لها حساب مواطن

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