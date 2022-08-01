مبلغ الزيادة في حساب المواطن 1444 وطريقة التسجيل

مبلغ الزيادة في حساب المواطن 1444 طبقا لتعليمات خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية هي إضافة محددة لكل فئة, وهذا في مبادرة لدعم الأسر وإمكانية توفير احتياجاتهم, ويمكن للمواطن التسجيل وكذا حساب قيمة حساب المواطن وهذا ما سنتطرق له في السطور القادمة.

كم الزيادة في حساب المواطن 1444

طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المعلنة وهي صرف 8 مليار ريال سعودي للمواطنين المستفيدين من الدعم المالي وهذا في ظل زيادة أسعار المنتجات, أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن هناك بعض العناصر التي تؤثر على الزيادة في دعم حساب المواطن منها عدد أفراد الأسرة وعمر المستفيد.

إذا تجاوز سن المستفيد 18 عاما فإن مقدار الدعم يتجاوز 360 ريال سعودي.

إذا عمر المستفيد أقل من 18 سنة فزيادة الدعم 215 ريال سعودي.

أما مقدار الزيادة لرب الأسرة 720 ريال سعودي.

حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

حاسبة حساب المواطن

يمكن للمستفيد من الدعم التعرف على مبلغ حساب المواطن لكل فرد من الأسرة عبر حاسبة تقديرية باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الحاسبة التقديرية لحساب المواطن.

الإجابة على الأسئلة التي توضح وضعيتك: هل أنت مسجل من قبل وهل أنت مستقل أم رب أسرة.

إذا كنت رب أسرة فسيظهر خيار إضافة التابعين وتحديد أعمارهم إن كانت أكثر أو أقل من 18 سنة.

سيظهر تاليا مجموع الدخل.

التسجيل في حساب المواطن

يمكن لجميع المستفيدين من تتوفر فيهم شروط الدعم المالي الشهري التسجيل في دعم حساب المواطن وذلك باتباع الخطوات الموالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل البيانات الخاصة بالراغب في الاستفادة: الاسم, رقم الجوال ,رقم الحساب البنكي, رقم بطاقة الهوية, عنوان البريد الإلكتروني.

تسجيل الدخول بعد التحقق من الرمز الظاهر.

سيصلك على رقم الجوال كود تفعيل عليك إدراجه.

رفع الوثائق الشخصية المطلوبة.

تقديم الطلب.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال حيث تطرقنا إلى زيادة حساب المواطن وكيفية التسجيل وحساب مبلغ الدعم المالي الموجه لأفراد الأسر.