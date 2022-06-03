خدمة “مُبايعة المركبات” إلكترونياً عبر أبشر.. تعرف على شروط بيع السيارات وقيمة الرسوم

اليوم أتاحت “مِنصة أبشر” خدمة جديدة للمُواطنين بالمملكة العربية السعودية، ألا وهي خدمة “بيع المركبات إلكترونيا”، وبذلك أصبح بإمكان المُواطنين القيام ببيع السيارات بطريقة إلكترونية تماماً، وجدير بالذكر أنه يُمكن بيع السيارات التي تتراوح أسعارها من 500 إلى 1,000,000 ريال سعودي، ولكن ذلك يتم وفق ضوابط وشروط مُعينة.. وعبر تقريرنا التالي سوف نُوضح لكم كافة التفاصيل حول خدمة “مُبايعة المركبات” عبر أبشر، وما هي شروط بيع السيارات إلكترونياً.

خدمة بيع السيارات عبر أبشر

قامت “مِنصة أبشر” بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس بإتاحة خدمة جديدة إلى قائمة خدمات أبشر، وهي خدمة “مُبايعة المركبات” إلكترونياً بنسبة 100%، وجدير بالذكر أنه سوف يتم توفير وسيط خدمة بيع السيارات والذي من خلاله سوف يتم الربط بين البائع والمُشتري بالإضافة إلى القيام بتوثيق المبالغ لحين استلام السيارات، ومن جِهة أخرى تم إتاحة خدمة بيع المركبات التي يتراوح سعرها من 500 ريال سعودي حتى 1,000,000 ريال سعودي.

تنويه!!

“حال وجود اختلاف ما بين البائع والمُشتري أو حتى وجود عدم رغبة في إتمام عملية المُبايعة يُمكن إلغاء بيع السيارة قبل القيام بالنقر على أيقونة “تسليم المركبة”، ومن ثَم الحصول على كافة المبالغ التي تم دفعها إبان عملية البيع”

ما هي شروط “مُبايعة المركبات” إلكترونياً؟

من جانبها أيضاً “أعلنت مِنصة أبشر” الإلكترونية أن هُناك بعض الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من خدمة “مُبايعة المركبات” إلكترونياً، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

إلزامية التسجيل في “أبشر” من قِبل البائع أو المُشتري.

أن يتراوح ثمن المركبة ما بين 500 ريال إلى 1,000,000 مليون ريال سعودي كحد أعلى.

أن تكون رُخصة السيارة المُباعة سارية المفعول، بالإضافة أيضاً إلى ضرورية سريان مفعول الفحص الدوري للسيارة.

أن تكون السيارة سليمة تماماً، وأن تكون غير:

مفقودة. موقوفة. محجوزة. مطلوبة.

بالنسبة للمُواطنين يجب أن تكون السيارات من نوع “نقل خاص – خصوصي”.

بالنسبة للمُقيمين يجب أن تكون المركبات من نوع “خصوصي” فقط.

أن لا يكون هُناك أي مُخالفات قانونية سواء على المركبة أو المُشتري.

القيام بتسديد المُستحقات الحكومية من خلال “سداد” نظام المدفوعات الحكومية 150 ريال سعودي.

رابط وطريقة بيع المركبات إلكترونياً 2022 عبر أبشر

من جِهة أخرى تم توضيح كافة الخطوات التي يجب اتباعها من قِبل “البائع” أو “المُشتري” للاستفادة من خدمة “مُبايعة المركبات” عبر أبشر، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

بالنسبة للبائع:

في بادئ الأمر سوف يقوم المُستخدم بالتوجه إلى رابط “مِنصة أبشر” الإلكترونية.

يتبع ذلك القيام بتسجيل الدخول عبر كتابة كافة بيانات المُستخدم الشخصية في حقولها المُخصصة لذلك.

بعد ذلك يتم فتح “قائمة الخدمات” ومنها النقر على أيقونة “مُبايعة المركبات”.

سوف يُلاحظ المُستخدم انبثاق نافذة أخرى بها خيارين “بائع” و “مشتري” ويتم الضغط على “بائع”.

يتبع الخطوة السابق ذكرها القيام باختيار “السيارة” التي سوف يتم عرضها للبيع.

الآن سوف يتم إرفاق البيانات في الحقول التي تم تخصيصها لذلك وهي تتمثل في:

تفاصيل المُبايعة. ثمن المركبة. تأكيد ثمن المركبة. رقم هوية المُشتري. تحديد نوع التقويم “ميلادي – هجري”. تاريخ ميلاد المُشتري.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “تأكيد الطلب”.

بالنسبة للمُشتري:

سوف يقوم أيضاً بالدخول إلى “مِنصة أبشر” الإلكترونية عبر الرابط أعلاه وتسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار “مُشتري” ومنها النقر على أيقونة “مُتابعة” لقبول طلب البيع.

بعد ذلك سوف يتم إدخال البيانات التي تتمثل في:

اسم البنك. الآيبان للتحويل إلى البنك الوسيط.

ومن ثَم النقر على خيار “مُتابعة”.

بعد ذلك يتم إجراء خطوات “التأمين على السيارة” وأيضاً القيام بـ”تسديد رسوم نقل الملكية”.

في الأخير سوف يتم النقر على أيقونة “إتمام المُبايعة”.

ما هي رسوم بيع المركبات إلكترونياً عبر أبشر؟

جدير بالذكر أن هُناك بعض الرسوم الحكومية التي يتم إقرارها على الطرفين أثناء نقل ملكية السيارة، وسوف يتم تسديد تلك الرسوم عبر “سداد” نظام المدفوعات الحكومية، وتكون رسوم إتمام مُبايعة المركبات عبر أبشر 230 ريال سعودي، وتلك الرسوم تشمل “قيمة الضريبة المُضافة”.